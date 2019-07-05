В БДТ поставили спектакль по роману "Жизнь впереди"

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова на Фонтанке премьера - "Жизнь впереди". В главных ролях Светлана Крючкова и Иван Федорук.

Это вторая постановка режиссера Романа Мархолиа и художников Владимира Ковальчука, Фагили Сельской на сцене БДТ и вторая их совместная работа со Светланой Крючковой: в 2015 году к юбилею народной артистки России выпустили спектакль "Игрок" по роману Достоевского, который с большим успехом идет и сегодня.

В основе спектакля "Жизнь впереди" - роман Ромена Гари "Вся жизнь впереди", опубликованный под псевдонимом Эмиль Ажар и удостоенный высшей литературной награды Франции - Гонкуровской премии. (К слову, это французский писатель еврейского происхождения Роман Кацев, родившийся на территории Российской империи, дважды получивший Гонкуровскую премию).

Мадам Роза - еврейка, бывшая проститутка. Она содержит приют для "детей шлюх" и "борется за жизнь изо всех сил", полагаясь только на саму себя. Ее дом станет Ноевым ковчегом для потерянных душ эмигрантского квартала Парижа. Малыш Момо (арабский мальчик Мухаммед), от его лица в книге повествование, не знает ни сколько ему лет, ни кто его родители. Он вступает во взрослую жизнь на ощупь, чувствуя любовь единственного человека - мадам Розы. Старая еврейка и маленький араб крепко держатся друг за друга в борьбе за жизнь, но предчувствуют, что они на пороге расставания. Мадам Роза скоро покинет этот мир. Главный вопрос романа - можно ли жить, если любить некого?

Режиссер Роман Мархолиа рассказал "РГ" о работе над спектаклем, об актерах, которые удивили и восхитили его.

Светлана Крючкова говорит в интервью, что 20 лет мечтала об этой роли - Мадам

Роман Мархолиа: Думаю, что это было счастливым совпадением наших желаний. После "Игрока" мы искали новый материал для спектакля, иную историю, не хотелось повтора. Обсуждали разных авторов и названия, но были сомнения. А когда было произнесено: Ажар, "Вся жизнь впереди", то сомнения рассеялись. Стало понятно, что на этой истории мы сойдемся и будем работать радостно. Меня роман увлек своим колоритом, безудержной волей к жизни главных героев, юмором и возможностью говорить о пронзительных и сентиментальных отношениях. Светлана Николаевна призналась, что мечтала об этой роли давно. Мы предложили театру название, нас поддержали, и спустя два года подготовительной работы мы приступили к репетициям.

Переписали оригинал?

Роман Мархолиа: Текст Ажара я не переписывал. Сокращал, оставляя главное в романе, не добавлял ничего, за исключением цитат из Ветхого завета. Наш спектакль полифоничен. Он использует технические средства современного театра (живую музыку, видеопроекции, пиротехнику), но главное в нем - симфония актерских голосов, яркие индивидуальности персонажей и пронзительные человеческие эмоции.

К счастью, у нас было время все как следует обдумать, был полноценный репетиционный период - три месяца. Это спектакль, сочиненный по миллиметру. И скрупулезность пошла ему на пользу. У нас замечательная команда: художники Владимир Ковальчук и Фагиля Сельская, хореограф Антон Косов, музыкальное оформление - Семен Мендельсон, видеоконтент - Кирилл Маловичко.

Из вашего "Игрока" здесь и актеры Семен Мендельсон, Светлана Обидина, Яна Савицкая.

Роман Мархолиа: Мне кажется, с распределением ролей нам повезло. Случайных людей в спектакле нет. В работе я дорожу теми, с кем нашел общий язык прежде, но люблю и новые лица, на компромисс не иду. Был серьезный кастинг - важно было не ошибиться и точно попасть в индивидуальность актера. Без Светланы Крючковой браться за такой материал я бы никогда не решился, но сложный вопрос - кто может сыграть Момо? То, что в труппе БДТ есть такой актер, как Иван Федорук - удача. Между ним и Светланой Николаевной пробегает искра, это дорогого стоит. Это две яркие личности, способные быть в равном диалоге друг с другом. Иван соединяет в себе актерский темперамент, трудолюбие и человеческий талант. Редкая романтическая индивидуальность. Момо, с одной стороны, подросток, а с другой стороны - голос автора. Если в актере нет цельности, искренности, темперамента, то сыграть такую роль невозможно. Опасность этого материала - сантименты. Если история ограничивается рассказом о пожилой женщине, которая заботится о сироте, то это банально. У Ажара роман написан о жизни и смерти. О начале пути и его финале. О близости двух людей, несмотря на разницу в возрасте, жизненный опыт, пол, национальность. Светлана Николаевна Крючкова - уникальная актриса. Она соединяет глубочайший реализм и вкус к яркой театральной форме, ей по плечу крупные характеры, обобщения, создания настоящего сценического архетипа. Мощная, глубокая актриса и молодой герой-романтик - соединение для такой работы счастливое.

Театральные режиссеры охотно берутся за этот роман?

Роман Мархолиа: Да, его не раз ставили в драматических театрах России, Украины, Европы. Снимали фильмы, сочиняли мюзиклы. Это материал благодатный для сцены.

Как вы определили жанр спектакля?

Роман Мархолиа: Мистерия, притча. Этот жанр позволяет переходить от частного к общему, от современной лексики к истокам. Наш спектакль - коллаж из снов, воспоминаний, ужасов, фантазий Мадам Розы перед ее уходом в "мир иной". В спектакле использованы цитаты из Ветхого завета. Любовь - это вечный лейтмотив, который примиряет противоречия, звучит камертоном к диссонансам нашего времени.