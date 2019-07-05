В Ленобласти произошла вспышка сальмонеллеза в летнем лагере

Следственный отдел по городу Луга Следственного управления СК РФ по Ленинградской области проверяет ситуацию с отравлением детей сальмонеллезом, сообщает официальный сайт ведомства.

Вспышка заболевания произошла в летнем загородном лагере "Восход", откуда в Лужскую районную больницу были доставлены пятеро подростков с одинаковыми симптомами. Все они получают медицинскую помощь, их состояние опасений у врачей не вызывает.

Тем не менее, следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что соответствует статье 238 УК РФ. В лагере в настоящее время работает бригада специалистов, состоящая из следователя, криминалиста и сотрудника Роспотребнадзора.

После окончания доследственной проверки и изучения всех обстоятельств происшедшего, будет принято процессуальное решение, уточняют следователи.