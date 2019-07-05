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05.07.2019 13:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге назвали размер выплат к 75-летию Победы

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Смольный определил размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и блокадники получат в честь 75-летия Великой Победы. Соответствующий закон подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фото: iStock
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Согласно тексту документа, получить единовременную денежную выплату смогут граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также граждане без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном городским правительством.

- Перечисление единовременной денежной выплаты будет осуществляться в апреле 2020 года в автоматизированном порядке гражданам, сведения о которых имеются в автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга", - уточнили в Смольном.

Если сведений о том, что гражданину полагается соответствующая выплата, в системе не окажется, ситуация может быть урегулирована в ручном порядке. Как поясняют чиновники, для этого необходимо будет написать заявление в районную администрацию и приложить соответствующие документы.

Справка "РГ":

Единовременная денежная выплата в размере 7000 рублей будет предоставляться:

инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа: участников Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны; лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам боевых действий из числа участников разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе участников боевого траления в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года.

Единовременная денежная выплата в размере 4000 рублей будет предоставляться:

 вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Единовременная денежная выплата в размере 3000 рублей будет предоставляться:

лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, не относящимся к гражданам указанных выше категорий.

 

Власть Работа власти Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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