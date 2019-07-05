В Петербурге отменили четырехмесячный ценз для блокадников

Петербуржцы, родившиеся в блокадном Ленинграде меньше, чем за четыре месяца до его освобождения, будут уравнены с блокадниками. Соответствующие изменения внесены в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.

"РГ" неоднократно писала об этой проблеме. Дело в том, что по закону статус блокадника (а значит, все полагающиеся льготы, награды и выплаты) имеют те, кто прожил в осажденном Ленинграде не меньше четырех месяцев в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В том числе это касается детей, родившихся в Ленинграде незадолго до его освобождения. О необходимости исправить эту несправедливость говорили тридцать лет - с января 1989 года, когда был учрежден знак "Жителю блокадного Ленинграда". Но решить проблему удалось только сейчас.

В мае этого года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что те, кто родился в годы блокады, но не имеет статуса жителя блокадного Ленинграда, получат поддержку от бюджета города. И обещание свое сдержал. После всех необходимых обсуждений и согласований эта инициатива закреплена на законодательном уровне.

С 1 января 2020 года петербуржцы, которые провели в блокадном Ленинграде любое количество времени, пусть даже один день, получат те же права, что и обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда". Это, в частности, путевки в санатории и пансионаты Петербурга, ежемесячные выплаты 3 тысячи рублей, бесплатный проезд в пригородных электричках, льготный проезд в пригородных автобусах с 27 апреля по 31 октября, льготный проездной для общественного городского транспорта. А те, у кого есть инвалидность, будут получать ежемесячную доплату к пенсии: 10 тысяч рублей (для инвалидов первой группы), 7,5 тысячи рублей (для инвалидов второй группы) или 5 тысяч рублей (для инвалидов третьей группы).

Перечисленные меры соцподдержки будут оказываться за счет казны Санкт-Петербурга.