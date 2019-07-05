В Петербурге появится соцуслуга по уборке квартир

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал поправки в городской закон о социальном обслуживании населения. В обновленном документе появляются дополнительные категории льготников, а также расширяется перечень социальных услуг, сообщает официальный сайт администрации Северной столицы.

Так, согласно новым правилам, в Петербурге появляется новая социально-бытовая услуга - уборка жилых помещений. Обращаться за ней смогут граждане, которые в силу своего состояния здоровья не могут сами навести порядок в квартире.

Также вводится услуга, которая сможет помочь лицам без определенного места жительства - им будут бесплатно оформлять или восстанавливать утерянные документы. Сейчас такую работу в Петербурге активно ведут общественные организации. Служащие профильных подразделений Смольного оказывают им содействие, но с новой услугой они смогут самим инициировать процесс восстановления документов.

Еще одно принципиальное нововведение: социальные услуги выпускникам детских домов и сиротам в возрасте от 18 до 23 лет будут предоставляться бесплатно.

О том, что это необходимо, неоднократно говорили во всех структурах, которые занимаются помощью выпускникам детских домов.

Дело в том, что несовершеннолетние сироты и так бесплатно получают социальное сопровождение. Но как только им исполняется 18 лет, помощь становится платной. Далеко не все юноши и девушки идут на то, чтобы ее оформить и многие даже не задумываются о том, что это необходимо. В результате значительное число сирот теряли связь с государственными структурами сразу после наступления совершеннолетия и попадали в неприятные ситуации.

С новыми правилами соцработники смогут отслеживать судьбу юношей и девушек в течение еще пяти лет, что должно помочь социализации выпускников детских домов.