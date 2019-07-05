В Петербурге спасли экипаж потерявшей управление яхты

В Петербурге сотрудники поисково-спасательной службы отбуксировали к набережной Мартынова яхту, которая потеряла управление. На судне заглох двигатель, капитан и два его пассажира остались на неуправляемой яхте посреди Малой Невки.

Как сообщает комитет по вопросам законности и правопорядка, экипаж яхты обратился за помощью, через восемь минут на место прибыли сотрудники поисково-спасательной службы.

Эвакуировать никого не понадобилась. Встал вопрос, как доставить судно к берегу.

Спасатели выбрали вариант буксировки и за час довели яхту до набережной Мартынова, где находится ближайший к месту происшествия яхт-клуб.