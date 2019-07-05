Федор Конюхов отправился в Крым на самолете с солнечными батареями

Федор Конюхов сегодня утром отправился из Подмосковья в Крым на самолете с солнечными батареями. Об этом сообщает официальный сайт путешественника.

Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский взлетели в 06.14 утра с подмосковного аэродрома "Северка" и взяли курс на Евпаторию. Планируется, что перелет займет один день, маршрут проходит через Воронеж и Ростов-на-Дону.

Конюхов и Рябчинский совершают полет на уникальном российском аппарате "Летающая лаборатория". Размах его крыльев составляет 25 метров при незначительном весе 900 килограмм. Он является прототипом уникального самолета "Альбатрос", на котором Конюхов в 2021 году планирует совершить кругосветный беспосадочный полет на энергии солнца.

Отмечается, что "Летающая Лаборатория" построена специально для отработки технологических решений для "Альбатроса". Она оборудована гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Перед пилотами стоит задача испытать солнечные батареи на разных высотах, под разными углами к солнцу и в различных географических широтах.

Команда российского проекта "Альбатрос" разрабатывает самолет, который сможет облететь вокруг света без остановок и подзарядки за семь суток. Ранее совершить кругосветку на солнечной энергии удалось только швейцарскому самолету Solar Impulse 2, однако он потратил на это 500 дней и сделал 19 остановок.

За координатами перелета Конюхова и Рябчинского можно следить онлайн. Сейчас их самолет находится на аэродроме Ольгинская под Ростовом-на-Дону.