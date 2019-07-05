Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет-шпион США

Истребитель-перехватчик Су-27 произвел в нейтральных водах Черного моря идентификацию американского самолета-шпиона Р-8А Poseidon, который приближался к границе России.

Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, российский истребитель приблизился к воздушной цели на безопасное расстояние и идентифицировал объект как американский Poseidon. После контакта самолет США изменил направление полета и отвернул от государственной границы.

"При этом Су-27 соблюдал международные правила использования воздушного пространства и после выполнения поставленной задачи вернулся на аэродром базирования", - подчеркнули в военном ведомстве.

Отметим, что активизация действий американской авиации в Черном море проходит на фоне морских учений Sea Breeze-2019. В маневрах участвуют корабли и авиация НАТО, в том числе американский эсминец Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, а 2 июля к нему присоединились еще два боевых корабля НАТО.

В свою очередь Черноморский флот приступил к проведению плановых учений, в которых участвуют около десяти кораблей. Среди них десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", корветы "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60". Пока экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование в морских полигонах. Завершающим этапом станут стрельбы из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.