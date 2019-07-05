Новости

В Шереметьево увеличили штат грузчиков из-за проблем с багажом 17:20
В британском Дербишире фургон въехал в толпу людей 17:14
Под Воронежем оштрафовали учителя, который "отпарил" ребенка утюгом 17:10
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности 17:10
Пассажир устроил драку в самолете Доха - Москва 17:04
Генсек НАТО: Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех 17:04
14-летний школьник построил копию Краснодара в Minecraft 16:59
Беларусь нарастила золотовалютные резервы до 8,3 млрд долларов 16:50
Экс-главу владимирского завода осудили за мошенничество на 1 млрд рублей 16:50
В Ростове участника банды Басаева осудили на 19 лет 16:42
На ВДНХ откроется собственный музей 16:38
Видео: На Ямале нашли двадцать шесть захоронений XIX века 16:38
Кузнецова взяла под личный контроль лечение избитой ингушской девочки 16:38
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ 16:36
"Яма" в Москве открылась после ремонта 16:34
На Кубани завели дело после гибели школьников при обрушении дома 16:31
"Единая Россия" обяжет кандидатов публиковать свои инициативы 16:26
В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома 16:22
В Минкультуры назвали сгоревшую в Чимеево церковь духовной потерей 16:15
Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре 16:00
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов 16:00
Саратовского депутата осудили за изготовление оружия 15:52
Появились подробности о задержанном за госизмену Александре Воробьеве 15:51
В Ингушетии появится Русский драматический театр 15:51
В Енисейске на Иверскую церковь установили купола 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 16:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани завели дело после гибели школьников при обрушении дома

Текст: Юрий Гень

В Абинском районе Краснодарского края правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" из-за гибели двух подростков 14 и 18 лет под завалами заброшенного дома. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

В Муроме железнодорожника насмерть придавило опорой крана

Как ранее уже писала "РГ", трагический инцидент произошел днем 30 июня этого года. Трое местных жителей 14, 18 и 22 лет зашли на неогороженную территорию одного из участков садового товарищества "Водник 1". Там находилась недостроенная и неохраняемая двухэтажная дача.

"По версии следствия, в тот момент, когда местные жители находились внутри здания, произошло его обрушение, в результате которого двое молодых людей 14 и 18 лет погибли на месте от полученных повреждений, - сообщили в  пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Их 22-летний родственник доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь".

Известно, что 22-летний молодой человек в тот же день был выписан из больницы.

Сейчас по факту этого происшествия, в котором погибли два школьника, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России