На Кубани завели дело после гибели школьников при обрушении дома

В Абинском районе Краснодарского края правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" из-за гибели двух подростков 14 и 18 лет под завалами заброшенного дома. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Как ранее уже писала "РГ", трагический инцидент произошел днем 30 июня этого года. Трое местных жителей 14, 18 и 22 лет зашли на неогороженную территорию одного из участков садового товарищества "Водник 1". Там находилась недостроенная и неохраняемая двухэтажная дача.

"По версии следствия, в тот момент, когда местные жители находились внутри здания, произошло его обрушение, в результате которого двое молодых людей 14 и 18 лет погибли на месте от полученных повреждений, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Их 22-летний родственник доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь".

Известно, что 22-летний молодой человек в тот же день был выписан из больницы.

Сейчас по факту этого происшествия, в котором погибли два школьника, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. Назначены судебно-медицинские экспертизы.