На Кубани после ДТП с тремя жертвами завели дело на водителя

Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Тбилисскому району Кубани после ДТП, в котором погибли три человека, в том числе маленький ребенок, завели уголовное дело в отношении водителя автомобиля Mercedes. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как уже сообщалось, накануне днем на трассе Краснодар - Кропоткин, по предварительным данным полиции, водитель Mercedes, нарушив скоростной режим и не соблюдая дистанцию, столкнулся с впереди идущей ВАЗ-21099. После чего ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

Жертвами ДТП стали водитель и двое пассажиров ВАЗ-21099, среди них трехлетняя девочка. В больницу были госпитализированы двое пассажиров Mercedes, в том числе 12-летний ребенок.