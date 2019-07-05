14-летний школьник построил копию Краснодара в Minecraft

Краснодарский 14-летний школьник Владислав Занегин выложил в соцсети видео своего необычного проекта - он воссоздал копию родного города в популярной игре Minecraft. На это у подростка ушло почти два года.

В виртуальной модели Краснодара использовано свыше 2,3 миллиона блоков, так что улицы имеют большое количество деталей. Даже не все искушенные пользователи смогли отличить графический город от настоящего. На карте компьютерной столицы Кубани есть центральная улица Красная с ее вечерней иллюминацией, современные поезда на путях железнодорожного вокзала, Покровские озера и парк со стадионом "Краснодар".

По словам школьника, к виртуальному строительству города он приступил еще в 2017 году, каждый день уделял этому по 2-2,5 часа. А начал работу со стадиона "Кубань", так как живет в этом районе. Теперь подумывает сделать карту Сочи. После того как подросток выложил на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте" результаты своей работы, его пригласили в архитектурную школу в Краснодаре.

Компьютерная игра Minecraft появилась в 2009 году. Создана она по типу мультиплатформы и представляет собой трехмерный мир из кубов - игрок может его перестраивать и создавать более сложные объекты.