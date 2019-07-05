Спасательный буксир ЧФ отправился в Персидский залив

Спасательный буксир Черноморского флота "Профессор Николай Муру" прошел черноморские проливы Босфор и Дарданеллы на пути в Персидский залив. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Буксир вышел из Новороссийской военно-морской базы в среду, 3 июля. В настоящее время он находится в Средиземном море.

"Профессор Николай Муру" направляется в Иран, где в начале августа состоятся международные соревнования по водолазному многоборью "Глубина-2019". Экипаж буксира будет обеспечивать поддержку сборной команды ВМФ России на этих соревнованиях.

Как отметили в военном ведомстве, спасательный буксир впервые в новейшей истории Черноморского флота выполнит морской переход такой дальности. Он займет более 20 суток. Экипажу предстоит пройти три пролива, четыре залива, шесть морей и Суэцкий канал.