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05.07.2019 22:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Бахчисарае открылся крымскотатарский этнокультурный центр

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Бахчисарае открылся первый на полуострове культурно-этнографический центр "В гостях у крымских татар", который знакомит гостей региона с культурой, традициями, историей, обычаями крымскотатарского народа.

Всего за несколько месяцев площадка в самом центре города стала новым туристическим объектом наравне со знаменитым Ханским дворцом. По словам инвестора проекта Альберта Куршутова, идея создания центра пришла от посещающих полуостров туристов.

Фото: iStock
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- В Ялте огромное количество гостей приезжает, и каждый второй задает вопрос: где можно познакомиться с культурой и традицией коренных народов, - говорит Альберт. - Когда задавался это вопрос, ничего кроме Ханского дворца и ресторана крымскотатарской кухни не появлялось. А люди хотели больше - они хотели узнать, кто такие крымские татары. И тут родилась идея создать центр, где будет все вместе - и еда, и песни, и танцы, и традиции. Именно в Бахчисарае мы смогли найти место, куда могут подъезжать экскурсионные автобусы. За два месяца мы создали продукт для туристов, которые, на мой взгляд, могут получить ответы на свои вопросы на все 100 процентов.

Фото: iStock
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Туристы как правило гостят на полуострове не более двух недель, и за это время им хочется охватить максимум информации, в чем и поможет новый центр. За полтора часа они могут не только услышать о крымских татарах, но и в прямом смысле прикоснуться к их традициям и творчеству.

Гончар Айдер Абибулаев живет в селе Донское под Симферополем и раньше торговал своими гончарными изделиями на ремесленных ярмарках.

- Очень интересно и очень привлекательно. Надо показать культуру крымскотатарского народа, как она есть, - говорит Айдер.  - Если раньше вы приходили в какое-то кафе в Бахчисарае - то только питались. А если приходили в какую-то лавочку - то видели только сувениры. А здесь собрано все в одном месте: и лавка ремесленников, и музыканты, и керамика, и картины, и ткачество…

Пока ремесленники и танцоры демонстрировали свое искусство, кулинары колдовали над угощениями.

- Блюда подбирали те, которые наши предки издревле готовили деды и прадеды, - рассказал повар Эмир-Сали. -  Проверяли и узнавали, чтобы это было вкусно и познавательно. Важно, чтоб человек мог заказать много и все осилить. Для этого разработали сеты, в которых будет пять-шесть позиций блюд по чуть-чуть. Чтоб человек мог прийти и все опробовать.

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Гостью праздника депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую впечатлили выставленные на столах ручные кофемолки, с помощью которых можно прокрутить зерна кофе. А из блюд принципиальный прокурор больше всего оценила маленькие пельмешки юфахаш.

- И мясо, и сыр домашний - все очень вкусно, - отметила Наталья. - Видно, что повара работающие здесь, душу вкладывают и хотят, чтоб каждому гостю понравилось. Очень важно, чтоб на полуострове было много подобных уголков, где гости могут узнать о традициях и обычаях коренных народов.

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