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05.07.2019 19:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами

В Туапсинском районе Краснодарского края в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катамаран с пассажирами. В результате два человека пропали без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

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По данным агентства, инцидент произошел в районе поселка Джубга, в ста метрах от береговой линии. Всего на борту катамарана находились 20 человек, из них 18 пассажиров удалось спасти. Они доставлены на берег, среди них четверо детей.

Известно, что в результате ЧП пострадала одна женщина, она находится в тяжелом состоянии. Судьба еще двоих пассажиров неизвестна.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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