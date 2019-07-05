В Крыму задержали лидера ОПГ, причастной к девяти убийствам

Лидер и пятеро участников устойчивой вооруженной группы задержаны по подозрению в убийствах и бандитизме. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главарь банды был задержан в Республике Крым, где он жил со своей семьей с 2012 года, а его сообщники - в Москве, Кирове и Чите.

По версии следствия, лидер криминальной группировки в начале 90-х годов владел компанией железнодорожных грузоперевозок. Тогда же занимал высокое положение в преступной среде - его ОПГ контролировала один из московских вокзалов столицы. Чтобы расширить криминальное влияние на бизнесменов Москвы и Читинской области, а также устранять конкурентов, организовал вооруженную группу из своих знакомых, в которую входило пять человек, в том числе "штатный" киллер.

- Преступления совершались с использованием огнестрельного оружия: автомата Калашникова, пистолета системы Токарева, пистолетов Макарова, Вальтера и пистолета-пулемета Кедр, которые члены группы хранили в тайниках, оборудованных в квартирах и гаражах в разных городах РФ, - рассказала Волк.

Участников банды подозревают в совершении девяти убийств в 1995-99 годах. Их уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ объединены в одно производство.

Суд отправил всех фигурантов дела под стражу на время следствия.