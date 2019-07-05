В Ростове участника банды Басаева осудили на 19 лет

Северо-Кавказский военный суд признал члена банды Басаева Аслана Яндиева виновным в причастности к серии терактов во Владикавказе.

По информации пресс-службы суда, Яндиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет строго режима.

По данным следствия, подсудимый и другие члены банды в период с декабря 2005 года по июль 2006 года установили вблизи учебных заведений и организаций во Владикавказе 11 взрывных устройств. Эти устройства содержали поражающие элементы в виде гвоздей, дюбелей и шайб.

В результате взрывов три человека погибли, еще тридцать пять получили телесные повреждения различной степени тяжести. Значительный имущественный ущерб причинен собственникам прилегающих жилых помещений и организациям.