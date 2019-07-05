В Сочи объявлено экстренное предупреждение о ливнях с градом

Сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили о комплексе неблагоприятных погодных явлений, которые сегодня ожидаются в Сочи.

Сообщается, что ближайшие один-три часа и до конца суток 5 июля в городе-курорте пройдут сильные ливни с грозой, градом, а ветер может усилиться до 20 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды - на отдельных участках до неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селей малого объема в горах.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям Сочи соблюдать элементарные правила безопасности: держаться поодаль от порванных электрических проводов, деревьев и высотных строений. При граде следует укрыться в доме и закрыть все окна. В случае внезапного наводнения необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе и с помощью подручных плавсредств.