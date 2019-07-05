Новости

Вышел трейлер детективной комедии с Дэниелом Крэйгом 12:36
Рейс Салехард - Тюмень задержали на восемь часов из-за сбоя стартера 12:33
На реконструкцию пруда в Назрани направят 150 млн рублей 12:32
Бывшего сити-менеджера Челябинска снова отдали под суд 12:29
Максим Фадеев готов восстановить сгоревшую в Чимеево старинную церковь 12:28
Юрий Колокольников сыграет в новом фильме Кристофера Нолана 12:21
В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки 12:20
Вместо драгоценных камней шахтеры нашли останки "тираннозавра морей" 12:16
Названы самые популярные фестивали наступающих выходных 12:15
В Балтийском море под Калининградом нашли затонувшее судно 12:13
В Крыму объяснили интерес самолета-разведчика США к полуострову 12:13
Бекмамбетов и Безруков примут участие в фестивале веб-сериалов 12:09
Поцелуев мост и Беседка ветров: Названы идеальные места для свиданий 12:07
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей 12:06
BBC снимет очередную экранизацию "Анны Карениной" 12:03
Instagram отключил лайки Максиму Галкину 11:58
В Муроме железнодорожника насмерть придавило опорой крана 11:58
Тихоокеанский флот почтил память погибших в Баренцевом море 11:54
В Сочи объявлено экстренное предупреждение о ливнях с градом 11:48
"Единая Россия" запустит сервис обратной связи с гражданами по нацпроектам 11:47
В Крыму появится гламурный кемпинг 11:45
Топ-10 SUV в России: Volkswagen Tiguan в погоне за Renault Duster 11:43
На Кубани врачи за час устранили последствия инсульта у мужчины 11:41
На Кубани после ДТП с тремя жертвами завели дело на водителя 11:36
В Малайзии задержан продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" Скорсезе 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи объявлено экстренное предупреждение о ливнях с градом

Текст: Анна Юркова

Сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили о комплексе неблагоприятных погодных явлений, которые сегодня ожидаются в Сочи.

Фото: Евгений Нескоромный/РИА Новости
На Камчатке вновь "проснулся" вулкан Ключевской

Сообщается, что ближайшие один-три часа и до конца суток 5 июля в городе-курорте пройдут сильные ливни с грозой, градом, а ветер может усилиться до 20 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды - на отдельных участках до неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селей малого объема в горах.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям Сочи соблюдать элементарные правила безопасности: держаться поодаль от порванных электрических проводов, деревьев и высотных строений. При граде следует укрыться в доме и закрыть все окна. В случае внезапного наводнения необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе и с помощью подручных плавсредств.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ: Россиянин Александр Воробьев задержан за госизмену
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
В Казани поймали кассиршу банка, похитившую 20 млн рублей
Украина захотела осваивать Арктику