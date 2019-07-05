Житель Камышина погиб от возгорания при сварочных работах

Следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя, скончавшегося от сильных ожогов, сообщил руководитель следственного отдела по Камышину управления СК РФ по Волгоградской области Сергей Наумов.

Пострадавшего госпитализировали в центральную городскую больницу с диагнозом "ожоги 100 процентов тела". Несмотря на усилия врачей, вскоре пациент умер. Организована доследственная проверка.

Гражданина доставили в медучреждение из пункта приема металла. По предварительной информации, камышанин был неофициально трудоустроен в одну фирму. При помощи газосварочного аппарата он пытался снять с горловины 85-литрового газового бака цветной металл. Произошло возгорание, в результате которого рабочий получил ожоги, не совместимые с жизнью.