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05.07.2019 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего сити-менеджера Челябинска снова отдали под суд

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Сегодня апелляционная инстанция Свердловского областного суда удовлетворила требование прокуратуры об отмене приговора бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову. Его уловное дело возвращено в Советский суд Челябинска и будет рассмотрено в ином судейском составе, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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- Согласно обвинению, Давыдов с ноября 2011 года по декабрь 2014 года в должности главы администрации Челябинска, злоупотребил служебными полномочиями и способствовал заключению договора между теплоснабжающей организацией - МУП "ЧКТС" и организацией по приему от населения платежей за коммунальные услуги - ООО "ГЦНКП", в состав участников которой входили две аффилированные ему организации, - сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - В результате часть средств в размере 37 миллионов рублей ООО "ГЦНКП" перечислило на расчетные счета аффилированных Давыдову организаций, в том числе 12 миллионов получил ИП "Давыдов В.И.". Действия сити-менеджера повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Между тем в марте этого года уголовное дело в отношении Сергея Давыдова было прекращено Советским судом по ходатайству следователя - "в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей". С этим решением не согласилось гособвинение и обжаловало его в вышестоящей судебной инстанции.

Как уже сообщала "РГ", свою карьеру экс-чиновник начинал следователем прокуратуры и дослужился до поста прокурора Челябинска. Покинул его в связи с ликвидацией городской прокуратуры и очень скоро примкнул к команде бизнесмена Михаила Юревича, 2005 году победившего на выборах главы Челябинска. Сергей Давыдов получил при нем пост вице-мэра а после назначения Юревича губернатором сам возглавил город. Ушел с поста сити-менеджера добровольно по истечение сроков полномочий в конце 2014 года.

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