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05.07.2019 11:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детеныш летучей лисицы родился в зоопарке Екатеринбурга

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еще в одной семье, обитающей в Екатеринбургском зоопарке, пополнение. Малыш родился у пары летучих лисиц Лиля.

Случилось это, правда, еще 29 мая, но детеныш до сих пор мал и не умеет летать сам: он цепляется за маму когтистыми пальчиками крыльев: при первых признаках опасности она прячет "лисенка" на груди, прикрывая крыльями.

Фото: Instagram.com/ekazoo.ru/
В Екатеринбургском зоопарке пара тропических енотов стала родителями

"Это второй за историю зоопарка малыш. В Екатеринбург пара летучих лисиц по имени Лиля и Фокс приехала в прошлом году из Нижнего Новгорода. В сентябре 2018 года у них появился первенец. Условия содержания пришлись по вкусу парочке, и они вновь стали родителями", - рассказали в пресс-службе зоопарка.

В природе насчитывается около 60 видов летучих лисиц. Это самые крупные рукокрылые: размах крыльев гигантской летучей лисицы (калонга) полтора метра, например. У летучей лисицы Лиля он скромнее: чуть меньше метра. Обитает этот вид в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже.

"В природе самка приносит одного (очень редко двух) детенышей раз в год. Они  рождаются зрячие, покрытые шерстью, но пока не научатся летать, самка носит их на груди", - говорят в зоопарке.

Вопреки распространенному мнению, эти рукокрылые создания не вампиры, а скорее вегетарианцы: питаются фруктами, бутонами, нектаром и пыльцой.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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