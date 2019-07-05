Детеныш летучей лисицы родился в зоопарке Екатеринбурга

Еще в одной семье, обитающей в Екатеринбургском зоопарке, пополнение. Малыш родился у пары летучих лисиц Лиля.

Случилось это, правда, еще 29 мая, но детеныш до сих пор мал и не умеет летать сам: он цепляется за маму когтистыми пальчиками крыльев: при первых признаках опасности она прячет "лисенка" на груди, прикрывая крыльями.

"Это второй за историю зоопарка малыш. В Екатеринбург пара летучих лисиц по имени Лиля и Фокс приехала в прошлом году из Нижнего Новгорода. В сентябре 2018 года у них появился первенец. Условия содержания пришлись по вкусу парочке, и они вновь стали родителями", - рассказали в пресс-службе зоопарка.

В природе насчитывается около 60 видов летучих лисиц. Это самые крупные рукокрылые: размах крыльев гигантской летучей лисицы (калонга) полтора метра, например. У летучей лисицы Лиля он скромнее: чуть меньше метра. Обитает этот вид в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже.

"В природе самка приносит одного (очень редко двух) детенышей раз в год. Они рождаются зрячие, покрытые шерстью, но пока не научатся летать, самка носит их на груди", - говорят в зоопарке.

Вопреки распространенному мнению, эти рукокрылые создания не вампиры, а скорее вегетарианцы: питаются фруктами, бутонами, нектаром и пыльцой.