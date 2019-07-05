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05.07.2019 16:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Екатеринбург получил конгресс-центр для проведения международных форумов
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Урал № 146(7904)
В этом году деловая программа Иннопрома пройдет на новой площадке - в здании конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Здесь же будут работать делегаты саммита GMIS-2019.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Яркость и цветопередачу медиафасада обеспечивают около пяти тысяч ламп. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Яркость и цветопередачу медиафасада обеспечивают около пяти тысяч ламп. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Комплекс впечатляет своими масштабами: общая площадь - 41,6 тысячи квадратных метров, парковка на 6000 машино-мест. Только в фойе шесть эскалаторов и девять лифтов, для доставки грузов предусмотрены четыре технических подъемника. На входе установлено 25 рамок для досмотра и шесть интроскопов.

Но бросается в глаза в первую очередь не это, а "лицо" конгресс-центра - огромный, почти 2,9 тысячи квадратных метров медиафасад, на котором транслируются анонсы мероприятий и видеоролики.

Для деловых мероприятий имеются 15 конференц-залов и 26 переговорных комнат с мультимедийным оборудованием и возможностью синхронного перевода с восьми языков. Главный зал вмещает 4000 кресел, если же мероприятие планируется неформальное, например концерт, емкость помещения увеличивается до пяти тысяч человек.

Столица Урала подтверждает статус достойной площадки для международных коммуникаций

Дизайнеры постарались подчеркнуть связь объекта с природой: в отделке преобладают натуральные материалы, кресла мягкие и эргономичные, акустические панели на стенах имитируют рельеф Уральских гор. Вместе с тем комплекс буквально набит современными технологиями. К примеру, экран в главном зале размером 22 на 10 метров состоит из нескольких жидкокристаллических панелей. Во время конференций его можно поднимать и опускать и даже менять его конфигурацию. Все оборудование объединено в систему, обеспечивающую централизованное управление механикой, звуком и освещением.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин может приехать в Екатеринбург на индустриальный саммит

Разговоры о том, что главной промышленной выставке страны нужен современный конгресс-центр, велись с самого ее зарождения в 2010 году, однако к реальной стройке приступили только в 2016-м. Проект корректировался трижды, в том числе после визита представителей Росконгресса.

По мере того как усложнялась архитектурная и техническая начинка здания, росла и его стоимость. Первоначально собирались потратить четыре миллиарда рублей, в итоге израсходовали в 2,5 раза больше. Основные источники финансирования - бюджет Свердловской области и банковский кредит.

В будущем здание планируется использовать не только для деловых, но и для спортивных мероприятий, эстрадных и цирковых шоу, театральных постановок, показов моды.

- Объект уникальный, сложный, высота купола - 38 метров. Когда мы проектировали его, учитывали требования Cirque du Soleil: раньше первый состав труппы к нам не приезжал, потому что не было условий для их выступлений. Сегодня это реально. Получилось недешево, но Свердловская область заслуживает быть местом проведения таких мероприятий. А Екатеринбург благодаря появлению конгресс-центра подтверждает статус достойной площадки для международных коммуникаций, - уверен первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

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