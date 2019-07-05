Комплекс впечатляет своими масштабами: общая площадь - 41,6 тысячи квадратных метров, парковка на 6000 машино-мест. Только в фойе шесть эскалаторов и девять лифтов, для доставки грузов предусмотрены четыре технических подъемника. На входе установлено 25 рамок для досмотра и шесть интроскопов.
Но бросается в глаза в первую очередь не это, а "лицо" конгресс-центра - огромный, почти 2,9 тысячи квадратных метров медиафасад, на котором транслируются анонсы мероприятий и видеоролики.
Для деловых мероприятий имеются 15 конференц-залов и 26 переговорных комнат с мультимедийным оборудованием и возможностью синхронного перевода с восьми языков. Главный зал вмещает 4000 кресел, если же мероприятие планируется неформальное, например концерт, емкость помещения увеличивается до пяти тысяч человек.
Дизайнеры постарались подчеркнуть связь объекта с природой: в отделке преобладают натуральные материалы, кресла мягкие и эргономичные, акустические панели на стенах имитируют рельеф Уральских гор. Вместе с тем комплекс буквально набит современными технологиями. К примеру, экран в главном зале размером 22 на 10 метров состоит из нескольких жидкокристаллических панелей. Во время конференций его можно поднимать и опускать и даже менять его конфигурацию. Все оборудование объединено в систему, обеспечивающую централизованное управление механикой, звуком и освещением.
Разговоры о том, что главной промышленной выставке страны нужен современный конгресс-центр, велись с самого ее зарождения в 2010 году, однако к реальной стройке приступили только в 2016-м. Проект корректировался трижды, в том числе после визита представителей Росконгресса.
По мере того как усложнялась архитектурная и техническая начинка здания, росла и его стоимость. Первоначально собирались потратить четыре миллиарда рублей, в итоге израсходовали в 2,5 раза больше. Основные источники финансирования - бюджет Свердловской области и банковский кредит.
В будущем здание планируется использовать не только для деловых, но и для спортивных мероприятий, эстрадных и цирковых шоу, театральных постановок, показов моды.
- Объект уникальный, сложный, высота купола - 38 метров. Когда мы проектировали его, учитывали требования Cirque du Soleil: раньше первый состав труппы к нам не приезжал, потому что не было условий для их выступлений. Сегодня это реально. Получилось недешево, но Свердловская область заслуживает быть местом проведения таких мероприятий. А Екатеринбург благодаря появлению конгресс-центра подтверждает статус достойной площадки для международных коммуникаций, - уверен первый заместитель губернатора Алексей Орлов.