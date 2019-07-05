Иннопром стал площадкой для профессиональной аудитории

В этом году международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге в десятый раз. О том, какие выводы позволяет сделать накопленный опыт, каковы перспективы, что посмотреть и кого послушать на Иннопроме-2019, рассказала директор выставки Анастасия Мартинен.

Иннопром отмечает десятилетие. Каких результатов удалось добиться за эти годы?

Анастасия Мартинен: Выставка стала крупнейшим в России мероприятием, посвященным новейшим технологиям и разработкам в сфере промышленности, а также эффективной торговой площадкой, одним из инструментов экспорта российской продукции. Это самая быстрорастущая выставка в Евразийском регионе.

Существенно увеличилось количество стран-участниц: в прошлом году в качестве посетителей, экспонентов, делегатов и почетных гостей к нам приехали представители 107 стран. Более чем вдвое выросло число натуральных образцов роботов и машин, представленных на стендах. Если в 2017 году таких экспонатов было 394, то в 2018-м - 813.

Ежегодно в Екатеринбург съезжаются профессионалы, заинтересованные в покупке передовых промышленных продуктов. Так, в 2018 году Иннопром посетили байеры из 20-ти стран, включая Алжир, Вьетнам, Гану, Египет, Кению, Нигерию. Среди них было 150 профильных байеров Республики Корея, которые провели 670 встреч между российскими и корейскими производителями, подписали меморандумы о взаимопонимании.

В 2017 году в рамках байерской программы IndEX (Industrial Export) в выставке приняли участие 200 профессиональных покупателей из 39 стран, например, ОАЭ, Турции, Индонезии, Кубы, Гвинеи, Беларуси и других. Некоторые участники программы и экспоненты договорились о поставках оборудования и создании совместных предприятий.

Сегодня Иннопром - международная площадка, на которой представлены не только российские, но и зарубежные компании, а также национальные экспозиции Австрии, Беларуси, Венгрии, Германии, Италии, Словакии, Чехии, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и других стран. С некоторыми зарубежными компаниями заключены многолетние контракты на участие.

Важно и то, что на главных сессиях Иннопрома на одной сцене выступают главы крупнейших мировых корпораций и представители российских властей, вместе они обсуждают стратегии и пути развития промышленности.

Иннопром - самая быстрорастущая выставка в Евразийском регионе

Участники выставки отмечают ее явную трансформацию: из мероприятия для широкой аудитории она становится все более узкоспециализированной.

Анастасия Мартинен: Да, мы ориентируемся на опыт крупных международных промышленных выставок и стремимся к увеличению профессиональной аудитории. В прошлом году ее доля составила 76 процентов от общего числа участников. Рассчитываем, что и в этом году сможем зафиксировать качественный рост аудитории.

Мы учитываем интересы бизнеса и при формулировке как основной темы, так и узкоспециализированных треков. Ключевая тема Иннопрома-2019 - "Цифровое производство: интегрированные решения".

Большое внимание, безусловно, мы уделим турецким партнерам: у них запланированы масштабная выставочная экспозиция и деловая программа. Нам важно, чтобы на Иннопроме завязывались деловые контакты, которые в будущем приведут к реальным сделкам.

Анастасия, этот подход нашел отражение в выставочной программе?

Анастасия Мартинен: Конечно. Например, третий год подряд работает отдельная площадка "Иннопром. Металлообработка" - специализированная выставка оборудования для металлообработки и сварки. В прошлом году ее посетили более 20 тысяч руководителей предприятий и специалистов, принимающих решения о закупке оборудования. В этом году в ее работе принимают участие такие гиганты, как Siemens, Autodesk, Omron, Kuka, "Галактика" и другие. Национальную экспозицию представит Австрия.

На Иннопроме ценится не креативный подход к оформлению стендов и дорогостоящие конструкции. Главная рекомендация экспонентам - привозить и показывать реальную продукцию. При этом стенды должны быть функциональными, с четко продуманным зонированием, удобным для эффективной работы все четыре выставочных дня.

Уже определена страна-партнер на будущий, 2020-й год?

Анастасия Мартинен: Да, ею станет Италия. Решение принято в Риме во время встречи премьер-министра Италии Джузеппе Конте с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым.

При участии страны-партнера Иннопром проводится с 2015 года. С тех пор в этом статусе выступили КНР, Индия, Япония и Южная Корея. Институт партнерства крайне важен, он помогает укрепить торгово-промышленный диалог между странами: как правило, после Иннопрома бизнес страны-партнера получает беспрепятственный доступ на российский рынок.

Каковы, на ваш взгляд, перспективы на следующие десять лет?

Анастасия Мартинен: Мы будем и дальше стремиться к увеличению количества профессиональных посетителей Иннопрома, наращивать его международную составляющую. Общемировой тренд сегодня - четвертая промышленная революция. На протяжении пяти лет мы также последовательно развивали эту тему, собирали лучших экспертов для обсуждения новейших тенденций в цифровом производстве и предлагали лучшие кейсы для участия в выставке. Мировые флагманы Индустрии 4.0 из Германии, Японии, Швеции, Италии, Китая каждый год демонстрируют свои технологии и машины. И, конечно, у нас выставляются передовые российские производители - и большие компании, и маленькие, но яркие стартапы. Так будет и впредь.