На GMIS-2019 в Екатеринбурге обсудят идеи, взятые у природы

Завтра открывается второй Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. Подтверждено участие глав государств и правительств, отраслевых министров более чем 10 государств мира, а также руководителей крупных международных компаний.

Темой саммита станут природоподобные технологии, их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы. История знает массу таких примеров, начиная с изобретателей первого самолета братьев Райт, наблюдавших за птицами. В наши дни японские инженеры, изучая, как зимородки легко ныряют в воду с большой высоты, создали особую форму кабины скоростного поезда, а создатели ветряных турбин нового поколения вдохновлялись плавниками горбатых китов. По мнению международных экспертов, перспективы внедрения подсмотренных в живом мире идей огромны, особенно в сфере создания новых материалов, промышленного дизайна и энергоэффективных решений.

- Цель GMIS-2019 - подчеркнуть важность использования стратегий, созданных природой, для объединения инновационных решений и дизайна, - подчеркивают организаторы мероприятия.

В рамках саммита будет организована выставка производственных возможностей, прорывных технологий, инновационных стартапов, а также продвижение бизнес-инициатив. Форум станет и диалоговой площадкой для представителей бизнеса и власти. Кстати, министерство промышленности и науки Свердловской области пригласило на мероприятие более 300 региональных компаний, занятых в сфере разработки и внедрения цифровых технологий.