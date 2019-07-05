На Урале девочка погибла от удара током в ванной

Школьница из Серова, города на севере Свердловской области, погибла из-за удара электрического тока.

Как сообщает ЕДДС Серовского городского округа, несчастье произошло в ночь c четвертого на пятое июля. "В результате поражения током в ванной комнате скончалась несовершеннолетняя девочка", - передает управление гражданской защиты.

Подписчик местного паблика в соцсети "ВКонтакте", между тем, рассказал, что девочке было 11 лет, и причиной ее преждевременной смерти стало то, что она уронила стоявший на зарядке телефон, принимая ванну.