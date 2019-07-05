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05.07.2019 16:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Влекут не только пляжи

Урал расширяет партнерство с Турцией в индустрии, образовании и других сферах
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Урал № 146(7904)
Страна-партнер X Международной промышленной выставки "Иннопром" - Турция. Ее товарооборот со Свердловской областью в первом квартале 2019 года вырос на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 59,5 миллиона долларов США.

На Средний Урал турецкие компании поставляют электрогенерирующее оборудование, текстиль, кожевенную, химическую продукцию, продовольствие и товары народного потребления, а также оказывают банковские и другие услуги. Пожалуй, самая заметная сфера их присутствия - строительство. К примеру, в Екатеринбурге совместно с турецкой строительной компанией "Енигюн Иншаат" девелоперская компания "ТЭН" возвела ТРЦ "Алатырь".

- На данном этапе турецкие компании завершили в России проекты на общую сумму около 76 миллиардов долларов США. В октябре этого года мы планируем направить в Екатеринбург делегацию представителей наших строительных организаций. Также рассматриваем сотрудничество в таких сферах, как металлургия, машиностроение, - рассказывает чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в России Мехмет Самсар.

Опыт говорит, что товарооборот со страной-партнером после Иннопрома растет, развиваются другие формы сотрудничества

Свердловская область поставляет южной республике в основном металлы, изделия из них, минеральное сырье. Предприятие "РосСпецСплав - Группа МидЮрал" подписало семилетний контракт с турецкой компанией Yildirim Group на поставку феррохрома и металлического хрома, произведенных из руды и концентратов Yildirim Group. Турецкая сторона инвестировала в уральские активы уже 25 миллионов долларов.

Делегацию Турции на "Иннопроме" возглавит министр экономики

Примечательно, что в последнее время также увеличился как импорт, так и экспорт продукции машиностроительной отрасли. И уральцы намерены снижать долю сырьевого экспорта в Турцию.

- Большие возможности для поставок на турецкий рынок есть у производителей образовательных, медицинских услуг, интеллектуальных продуктов и фармацевтических товаров. Наш опыт говорит о том, что товарооборот со страной-партнером после Иннопрома стабильно растет и развиваются другие формы сотрудничества, - утверждает министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Одним из ведущих направлений остается туризм. По словам Мехмета Самсара, важную роль в этом играет прямое авиасообщение. За 2018 год около 530 тысяч уральцев побывали в Турции.

Активно развивается и сотрудничество в сфере образования. Например, Уральский федеральный университет имеет соглашения с девятью турецкими вузами об академическом обмене, совместных исследованиях.

Справка "РГ"

Товарооборот Свердловской области и Турецкой Республики за 2018 год составил 185 миллионов долларов США. Турция сейчас занимает 18-е место среди 159 стран - торговых партнеров региона.

Экономика ВЭД Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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