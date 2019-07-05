Пожилая жительница Екатеринбурга пригрозила взорвать жилой дом

Пожилая жительница Чкаловского района Екатеринбурга подозревается в лжеминировании жилого дома. Тревожный сигнал о готовящемся взрыве поступил в экстренные службы сегодня утром. В региональном главке МВД прокомментировали обстоятельства инцидента по итогам проведенной проверки.

"Причиной экстренного выезда представителей МВД, саперов и других служб и ведомств в микрорайон, о котором идет речь, стало поступившее в дежурную часть территориального ОВД тревожного сообщения криминального характера, из которого следовало, что людям и дому угрожает беда. Безопасность граждан для системы МВД была и остается одним из ключевых направлений детальности, поэтому по подобным фактам предпринимается комплекс безотлагательных мер реагирования, даже когда очевидно, что речь идет о человеке с явно неадекватным поведением", - пояснил "РГ" пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

Сыщики угрозыска быстро установили личность шутника. По данным официального представителя главка, это местная жительница преклонного возраста (1934 года рождения), проживающая в квартире одна и имеющая определенные отклонения в здоровье.

Полицейские вызвали неотложку и организовали ее направление в одну из клиник города для оказания медицинской помощи.

"В реальности ни дому, ни его обитателям, ни ближайшим объектам ничего не угрожало", - подчеркнул Горелых.

По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение.