Путин посетит "Иннопром" и индустриальный саммит в Екатеринбурге

Президент Владимир Путин на следующей неделе приедет в Екатеринбург, где посетит выставку "Иннопром-2019". Запланирован и ряд других мероприятий - о них в Кремле сообщат в понедельник.

"Действительно, на следующей неделе запланирована поездка в Екатеринбург", - подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "По случаю выставки "Иннопром-2019", - уточнил он.

На полях этой выставки Владимир Путин выступит на Втором глобальном саммите по производству и индустриализации, сообщил Песков. Запланировано еще несколько мероприятий, добавил он.