Новости

В Шереметьево увеличили штат грузчиков из-за проблем с багажом 17:20
В британском Дербишире фургон въехал в толпу людей 17:14
Под Воронежем оштрафовали учителя, который "отпарил" ребенка утюгом 17:10
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности 17:10
Пассажир устроил драку в самолете Доха - Москва 17:04
Генсек НАТО: Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех 17:04
14-летний школьник построил копию Краснодара в Minecraft 16:59
Беларусь нарастила золотовалютные резервы до 8,3 млрд долларов 16:50
Экс-главу владимирского завода осудили за мошенничество на 1 млрд рублей 16:50
В Ростове участника банды Басаева осудили на 19 лет 16:42
На ВДНХ откроется собственный музей 16:38
Видео: На Ямале нашли двадцать шесть захоронений XIX века 16:38
Кузнецова взяла под личный контроль лечение избитой ингушской девочки 16:38
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ 16:36
"Яма" в Москве открылась после ремонта 16:34
На Кубани завели дело после гибели школьников при обрушении дома 16:31
"Единая Россия" обяжет кандидатов публиковать свои инициативы 16:26
В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома 16:22
В Минкультуры назвали сгоревшую в Чимеево церковь духовной потерей 16:15
Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре 16:00
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов 16:00
Саратовского депутата осудили за изготовление оружия 15:52
Появились подробности о задержанном за госизмену Александре Воробьеве 15:51
В Ингушетии появится Русский драматический театр 15:51
В Енисейске на Иверскую церковь установили купола 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 16:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Растить инженеров 4.0

Вузы меняются вместе с экономикой и обществом
Текст: Алексей Душин (ректор Уральского государственного горного университета)
Российская газета - Урал № 146(7904)
Уральский государственный горный университет - старейший вуз Урала. Уже более ста лет он готовит специалистов горно-металлургического сектора - одного из ключевых для экономики региона и всей России. Мы работаем в тесной связи с производством, поэтому нам необходимо оперативно, а зачастую и с опережением реагировать на кадровые запросы предприятий. Сегодня главный глобальный индустриальный тренд - цифровизация, в соответствии с ним должна меняться и система профессионального образования.

В этой связи горный университет, как и многие другие вузы, активно обновляет информационную инфраструктуру, модернизирует и индивидуализирует образовательные программы, делая их более практикоориентированными и гибкими, в первую очередь за счет вариативных частей. Специфика горного такова, что нам необходимо обеспечить студентам возможность получать образование с максимальным погружением в практику. Особенно актуально это для программ магистратуры, которые составляются с учетом потребностей работодателей, тенденций на рынке труда и актуальных задач, стоящих перед государством. В частности, ведется обучение по модульному принципу, который позволяет каждому студенту выбрать оптимальную образовательную стратегию, отвечающую его профессиональным запросам.

Изучение интеллектуальных потребностей молодежи поможет совершенствовать кадровую политику и организацию производства

Второй аспект цифровизации профобразования связан с изменением учебных программ путем привлечения более широкого спектра внешних источников: сетевое взаимодействие с другими вузами, а также широкое использование дополнительных онлайн-материалов и ресурсов электронных образовательных платформ. Кроме того, УГГУ активно внедряет в учебный процесс дистанционные методы обучения.

Третье направление непосредственно связано с задачами, которые ставит развитие "Индустрии 4.0.", в том числе перед горно-металлургической отраслью. Для сохранения конкурентоспособности предприятия проводят масштабную модернизацию. Она открывает для профессионального образования большие перспективы в сфере научных исследований, что, в свою очередь, влечет пересмотр и корректировку образовательных программ и методов преподавания.

Фото: МБОУ. Лицей №2 им. Б. А. Слободскова
Как два школьника сдали ЕГЭ на 400 баллов

Нынешним абитуриентам интересны инновационные возможности и технологии, важны доступ к инфраструктуре нового типа и мобильность. Для университетов и предприятий интеллектуальные потребности молодежи - это объект исследования для совершенствования и кадровой политики, и для организации производственного процесса.

Кроме того, в связи с ускорением технологического прогресса растет спрос предприятий на повышение квалификации, переобучение сотрудников, развивается концепция обучения в течение всей жизни. И такие услуги тоже могут оказывать вузы, в том числе проводить переподготовку людей старшего возраста.

Цифровизация, как и другие глобальные тренды, является важнейшим стимулом развития системы профессионального образования. Но все новшества так или иначе опираются на прочную базу, заложенную предыдущими поколениями преподавателей и ученых. Поэтому мы, реагируя на новые потребности рынка, стремимся сохранить традиции воспитания высококвалифицированных горных инженеров, сложившиеся в вузе.

Общество Образование Общество Наука УрФО Иннопром-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России