Уральский государственный горный университет - старейший вуз Урала. Уже более ста лет он готовит специалистов горно-металлургического сектора - одного из ключевых для экономики региона и всей России. Мы работаем в тесной связи с производством, поэтому нам необходимо оперативно, а зачастую и с опережением реагировать на кадровые запросы предприятий. Сегодня главный глобальный индустриальный тренд - цифровизация, в соответствии с ним должна меняться и система профессионального образования.

В этой связи горный университет, как и многие другие вузы, активно обновляет информационную инфраструктуру, модернизирует и индивидуализирует образовательные программы, делая их более практикоориентированными и гибкими, в первую очередь за счет вариативных частей. Специфика горного такова, что нам необходимо обеспечить студентам возможность получать образование с максимальным погружением в практику. Особенно актуально это для программ магистратуры, которые составляются с учетом потребностей работодателей, тенденций на рынке труда и актуальных задач, стоящих перед государством. В частности, ведется обучение по модульному принципу, который позволяет каждому студенту выбрать оптимальную образовательную стратегию, отвечающую его профессиональным запросам.

Изучение интеллектуальных потребностей молодежи поможет совершенствовать кадровую политику и организацию производства

Второй аспект цифровизации профобразования связан с изменением учебных программ путем привлечения более широкого спектра внешних источников: сетевое взаимодействие с другими вузами, а также широкое использование дополнительных онлайн-материалов и ресурсов электронных образовательных платформ. Кроме того, УГГУ активно внедряет в учебный процесс дистанционные методы обучения.

Третье направление непосредственно связано с задачами, которые ставит развитие "Индустрии 4.0.", в том числе перед горно-металлургической отраслью. Для сохранения конкурентоспособности предприятия проводят масштабную модернизацию. Она открывает для профессионального образования большие перспективы в сфере научных исследований, что, в свою очередь, влечет пересмотр и корректировку образовательных программ и методов преподавания.

Нынешним абитуриентам интересны инновационные возможности и технологии, важны доступ к инфраструктуре нового типа и мобильность. Для университетов и предприятий интеллектуальные потребности молодежи - это объект исследования для совершенствования и кадровой политики, и для организации производственного процесса.

Кроме того, в связи с ускорением технологического прогресса растет спрос предприятий на повышение квалификации, переобучение сотрудников, развивается концепция обучения в течение всей жизни. И такие услуги тоже могут оказывать вузы, в том числе проводить переподготовку людей старшего возраста.

Цифровизация, как и другие глобальные тренды, является важнейшим стимулом развития системы профессионального образования. Но все новшества так или иначе опираются на прочную базу, заложенную предыдущими поколениями преподавателей и ученых. Поэтому мы, реагируя на новые потребности рынка, стремимся сохранить традиции воспитания высококвалифицированных горных инженеров, сложившиеся в вузе.