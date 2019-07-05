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05.07.2019 16:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Беспилотник вспашет

В каких гражданских сферах реально применить разработки ОПК
Текст: Наталия Швабауэр
Российская газета - Урал № 146(7904)
По расчетам Минпромторга РФ, в 2019-2024 годах в рамках нацпроектов у оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может быть закуплено гражданской продукции на 2,2 триллиона рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Директор департамента ОПК Константин Тарабрин считает, что наиболее востребованными, скорее всего, окажутся разработки в области цифровой экономики, медицины, образования.

- Наша задача - понять, какова потребность в технологиях, оборудовании, производственных решениях, чтобы предложить для национальных проектов те наработки, что есть в отрасли, - говорит он.

Напомним, нацпроекты реализуются по 12-ти стратегическим направлениям. По оценке экспертов, оборонка может найти себе применение как минимум в шести и достичь за счет этого целевые показатели - увеличить выпуск гражданской продукции к 2025 году до 30 процентов от общего объема, а к 2030-му - до 50-ти. (В прошлом году этот показатель составил 18 процентов.)

Часть проектов уже реализуется, причем не первый год. К примеру, оборонщики разрабатывают модульные центры для диагностики онкозаболеваний, создают сеть центров адронной терапии и санавиации в регионах. В рамках "Цифровой экономики" экспериментируют с 5G, Big Data, роботами, искусственным интеллектом, промышленным интернетом вещей. Кроме того, Ростех и Росатом являются федеральными операторами проекта Минстроя РФ "Умный город".

Буквально месяц назад на Петербургском международном экономическом форуме была подписана дорожная карта импортозамещения цифровой продукции между РЖД и радиоэлектронным кластером ОПК.

Оборонка может найти себе применение как минимум в шести нацпроектах

Не менее перспективна цифровизация автодорог. По всей стране эксплуатируется уже более 200 тысяч "умных" светофоров холдинга "Швабе" - они установлены в Смоленске, Улан-Удэ, Нижнем Тагиле. В первые же месяцы фиксируется эффект - экономия бюджета на электроэнергию до 30 процентов и снижение аварийности на 30-40 процентов.

У оборонщиков имеются интересные разработки и в строительстве. К примеру, специалисты НИИ "Полюс" запатентовали технологию, позволяющую возводить здания и сооружения на неустойчивых основаниях: на льду и снегу, на песке. Инновация ориентирована прежде всего на использование в Арктике.

Очень активно оборонка идет и в медицину. Так, на счету Уральского оптико-механического завода - оснащение оборудованием 15 перинатальных центров страны. Среди последних инновационных проектов - "умная" больничная палата "Интегро" для интенсивного лечения матери и ребенка. Довольно уверенно чувствует себя на рынке медтехники и Уральский приборостроительный завод, который первым в России создал аппарат искусственной вентиляции легких с турбоприводом, что позволило увеличить ресурс работы в десять раз.

А вот НПО автоматики подвизается на ниве интеллектуальной сельхозтехники. Партнером уральцев в этом проекте стал "Ростсельмаш". По словам гендиректора предприятия ракетно-космической отрасли Андрея Мисюры, уже в этом году пройдут опытно-промышленные испытания системы беспилотного управления комбайном, а к 2023-му планируется провести НИОКР по широкой линейке систем точного земледелия и подготовить их к серийному производству.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
На Среднем Урале началось голосование за "умный город"

- Комбайн с искусственным интеллектом - лишь отдельный элемент масштабного проекта "Умное земледелие". По сути, грядет промышленная революция в сельском хозяйстве, смена технологического уклада. Цель - создать отечественные инновационные цифровые системы для точного земледелия. Сегодня в России его доля не превышает трех процентов, отсюда низкая производительность труда. Для сравнения: в Европе - 80 процентов, в США - 60, - поясняет Андрей Мисюра.

Эти и многие другие разработки ОПК базируются на технологиях искусственного интеллекта (машинного обучения, технического зрения, предикативной аналитики).

Интеллектуальные помощники и виртуальные испытания позволяют на порядок ускорить реализацию проектов, снизить цену и количество привлекаемых специалистов по сравнению с классическим проектированием. Так, с помощью "цифровых двойников" компания ТВЭЛ (входит в Росатом) совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом всего за несколько месяцев разработала вибросито для сепарации породы. Решение мирового лидера на тот момент имело ограничение на максимальное виброускорение 7G. Нашим конструкторам удалось построить целый спектр цифровых моделей, которые должны выдерживать и более сильные нагрузки (10-11G). На рынок выпустили вариант с 8,8G - первую партию добывающая промышленность раскупила очень быстро.

На "НПО по переработке пластмасс" с помощью цифрового двойника построили и испытали арктические сани: такое средство потребовалось для транспортировки грузов от арктической станции "Прогресс" на станцию "Восток". Специалисты Петербургского политеха рассчитали все параметры конструкции, которая должна весить не более 60 тонн, передвигаться по льду и снегу, преодолевая препятствия высотой до одного метра, и эксплуатироваться при температуре воздуха до минус 55-ти градусов. Ничем подобным раньше завод не занимался.

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