В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома

В Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера горит жилой дом.

Информация о пожаре поступила в 17:33 местного времени. Об этом сообщает сегодня пресс-служба главка МЧС по Свердловской области. В доме горят балконы на третьем, четвертом и пятом этажах. Эта часть здания жилая. Административные помещения размещены на первом этаже.

На данный момент информации о пострадавших нет. Людей эвакуируют из помещений.

- Пожарные принимают все меры к локализации огня. В тушении задействованы 7 единиц техники, 24 человека, - говорится в сообщении.