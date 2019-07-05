Новости

В Шереметьево увеличили штат грузчиков из-за проблем с багажом 17:20
В британском Дербишире фургон въехал в толпу людей 17:14
Под Воронежем оштрафовали учителя, который "отпарил" ребенка утюгом 17:10
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности 17:10
Пассажир устроил драку в самолете Доха - Москва 17:04
Генсек НАТО: Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех 17:04
14-летний школьник построил копию Краснодара в Minecraft 16:59
Беларусь нарастила золотовалютные резервы до 8,3 млрд долларов 16:50
Экс-главу владимирского завода осудили за мошенничество на 1 млрд рублей 16:50
В Ростове участника банды Басаева осудили на 19 лет 16:42
На ВДНХ откроется собственный музей 16:38
Видео: На Ямале нашли двадцать шесть захоронений XIX века 16:38
Кузнецова взяла под личный контроль лечение избитой ингушской девочки 16:38
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ 16:36
"Яма" в Москве открылась после ремонта 16:34
На Кубани завели дело после гибели школьников при обрушении дома 16:31
"Единая Россия" обяжет кандидатов публиковать свои инициативы 16:26
В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома 16:22
В Минкультуры назвали сгоревшую в Чимеево церковь духовной потерей 16:15
Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре 16:00
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов 16:00
Саратовского депутата осудили за изготовление оружия 15:52
Появились подробности о задержанном за госизмену Александре Воробьеве 15:51
В Ингушетии появится Русский драматический театр 15:51
В Енисейске на Иверскую церковь установили купола 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 16:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чемпионы не соревнуются

Уральские и немецкие промышленники реализуют совместные проекты в области цифровизации
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Урал № 146(7904)
С 5 по 10 июля в Екатеринбурге находятся с рабочим визитом диджитал-чемпионы - так немецкие СМИ окрестили ведущие компании в сфере искусственного интеллекта и инновационных технологий. Визит проходит под эгидой GRID - Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (German-Russian Initiative for Digitalization of the Economy).
Фото: Татьяна Андреева/РГ Скоростные электрички "Ласточка" уральской сборки уже обзавелись датчиками точного позиционирования, что позволяет остановить состав с "погрешностью" до 50 сантиметров вместо нескольких метров. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Скоростные электрички "Ласточка" уральской сборки уже обзавелись датчиками точного позиционирования, что позволяет остановить состав с "погрешностью" до 50 сантиметров вместо нескольких метров. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Свердловская область очень интересна немецкому бизнесу. В России и Германии отличается представление об "Индустрии 4.0". В Германии это прежде всего промышленность, а Россия очень далеко ушла вперед в плане цифрового сервиса. Цифровая экономика - экономика партнерства, она открывает широкое поле для сотрудничества. Немецкие компании готовы предлагать решения для модернизации российской индустрии, - отмечает координатор GRID Юлия Покопцева.

Цифровая экономика - экономика партнерства, она открывает широкое поле для сотрудничества

Напомним, что GRID родилась на Петербургском международном экономическом форуме, где в июне 2017 года подписали соглашение РСПП и Восточный комитет германской экономики. Участники с российской стороны - "Ростелеком", Группа "Синара", ТМК, Фонд "Сколково", компания "Цифра". С немецкой - Российско-Германская внешнеторговая палата, Siemens, SAP, Bosch, Volkswagen Group Rus. Цель объединения - с помощью европейского опыта и внедрения лучших практик цифровизации в российскую экономику ускорить ее трансформацию и повысить конкурентоспособность, а также качество совместно выпускаемых продуктов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой

Визит на Иннопром немецкой делегации GRID, можно сказать, ответный. В ноябре 2018-го 50 российских предпринимателей побывали в ФРГ на заводах компаний, выступающих своего рода фабриками цифровых идей. В этот раз немецких бизнесменов повезут на предприятия Свердловской области, в частности, на завод "Уральские локомотивы", совместное предприятие "Группы Синара" и концерна Siemens AG. Здесь уже несколько лет реализуют концепцию "умного" железнодорожного транспорта. Подвижной состав оснащается модулем передачи технологической информации и датчиками. Работа всех систем контролируется в реальном времени: диспетчерский центр круглосуточно аккумулирует всю информацию с каждого локомотива (а их уже более тысячи) и с каждого скоростного электропоезда по 700 с лишним параметрам, рассказали в пресс-службе "Группы Синара".

В рамках Иннопрома РСПП традиционно проводит конференцию по техническому регулированию. Надо отметить, что GRID уделяет стандартизации особое внимание - с этой целью даже создан профильный совет, который занимается гармонизацией технического законодательства для "Индустрии 4.0".

- Создавать и применять цифровые технологии без стандартов практически невозможно. Всего в мире действуют порядка трех тысяч IT-стандартов. К сожалению, в России используются менее семи процентов. Очевидно, что большинство стандартов должно носить межведомственный характер, поэтому необходимо координировать их разработку, - отмечают в РСПП.

Кстати

В этом году на Иннопроме установлен рекорд по количеству национальных стендов: их будет 15, тогда как в 2018-м было восемь. Если Венгрия, Германия, Италия и раньше привозили национальные экспозиции, то Франция и Австрия делают это впервые.

Экономика ВЭД Экономика Отрасли Промышленность Digital Технологии Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Иннопром-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России