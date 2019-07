С 5 по 10 июля в Екатеринбурге находятся с рабочим визитом диджитал-чемпионы - так немецкие СМИ окрестили ведущие компании в сфере искусственного интеллекта и инновационных технологий. Визит проходит под эгидой GRID - Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (German-Russian Initiative for Digitalization of the Economy).

Скоростные электрички "Ласточка" уральской сборки уже обзавелись датчиками точного позиционирования, что позволяет остановить состав с "погрешностью" до 50 сантиметров вместо нескольких метров. Фото: Татьяна Андреева/РГ