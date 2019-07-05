С 5 по 10 июля в Екатеринбурге находятся с рабочим визитом диджитал-чемпионы - так немецкие СМИ окрестили ведущие компании в сфере искусственного интеллекта и инновационных технологий. Визит проходит под эгидой GRID - Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (German-Russian Initiative for Digitalization of the Economy).

- Свердловская область очень интересна немецкому бизнесу. В России и Германии отличается представление об "Индустрии 4.0". В Германии это прежде всего промышленность, а Россия очень далеко ушла вперед в плане цифрового сервиса. Цифровая экономика - экономика партнерства, она открывает широкое поле для сотрудничества. Немецкие компании готовы предлагать решения для модернизации российской индустрии, - отмечает координатор GRID Юлия Покопцева.

Цифровая экономика - экономика партнерства, она открывает широкое поле для сотрудничества

Напомним, что GRID родилась на Петербургском международном экономическом форуме, где в июне 2017 года подписали соглашение РСПП и Восточный комитет германской экономики. Участники с российской стороны - "Ростелеком", Группа "Синара", ТМК, Фонд "Сколково", компания "Цифра". С немецкой - Российско-Германская внешнеторговая палата, Siemens, SAP, Bosch, Volkswagen Group Rus. Цель объединения - с помощью европейского опыта и внедрения лучших практик цифровизации в российскую экономику ускорить ее трансформацию и повысить конкурентоспособность, а также качество совместно выпускаемых продуктов.

Визит на Иннопром немецкой делегации GRID, можно сказать, ответный. В ноябре 2018-го 50 российских предпринимателей побывали в ФРГ на заводах компаний, выступающих своего рода фабриками цифровых идей. В этот раз немецких бизнесменов повезут на предприятия Свердловской области, в частности, на завод "Уральские локомотивы", совместное предприятие "Группы Синара" и концерна Siemens AG. Здесь уже несколько лет реализуют концепцию "умного" железнодорожного транспорта. Подвижной состав оснащается модулем передачи технологической информации и датчиками. Работа всех систем контролируется в реальном времени: диспетчерский центр круглосуточно аккумулирует всю информацию с каждого локомотива (а их уже более тысячи) и с каждого скоростного электропоезда по 700 с лишним параметрам, рассказали в пресс-службе "Группы Синара".

В рамках Иннопрома РСПП традиционно проводит конференцию по техническому регулированию. Надо отметить, что GRID уделяет стандартизации особое внимание - с этой целью даже создан профильный совет, который занимается гармонизацией технического законодательства для "Индустрии 4.0".

- Создавать и применять цифровые технологии без стандартов практически невозможно. Всего в мире действуют порядка трех тысяч IT-стандартов. К сожалению, в России используются менее семи процентов. Очевидно, что большинство стандартов должно носить межведомственный характер, поэтому необходимо координировать их разработку, - отмечают в РСПП.

Кстати

В этом году на Иннопроме установлен рекорд по количеству национальных стендов: их будет 15, тогда как в 2018-м было восемь. Если Венгрия, Германия, Италия и раньше привозили национальные экспозиции, то Франция и Австрия делают это впервые.