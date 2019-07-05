В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео с танцем аниматора

С руководителем детсада в Сургуте, ставшей известной после истории с так называемым "стриптизом", расторгли трудовой договор.

Напомним, в мае в Сети появился ролик трехлетней давности, на которой запечатлен эротический танец аниматора в актовом зале дошкольного учреждения. Видео окрестили "стриптизом", хотя по факту танцор был в костюме кабана. "Утренник" сняли, по словам выложившего его пользователя, в помещении детсада (малышей в кадре не было).

Как пояснил агентству РИА Новости советник главы города Александр Оверчук, департамент образования провел проверку "по фактам многочисленных обращений педагогов и родителей".

"Отдельные факты, указанные в обращениях, подтвердились. По результатам были приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении заведующего", - сообщил он.

Ранее появилась информация об увольнении заведующей детсада, но фактически трудовой договор с ней расторгли только накануне, 4 июля.