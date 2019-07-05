В каких городах покупатели ждут снижения цен на жилье

Доля россиян, которые ожидают снижения цен на жилье, выросла до 17 процентов, выяснили специалисты Domofond.ru. Это на три пункта больше, чем несколькими месяцами раньше.
Роста цен на жилую недвижимость ждут 45 процентов респондентов - за три месяца их доля не изменилась.
В Москве повышения цен на жилье в следующие три месяца ждет почти половина респондентов - 49 процентов. Эта доля с марта 2019 года увеличилась на шесть процентов. Стало больше тех, кто прогнозирует снижение стоимости жилой недвижимости: в марте таких было 15 процентов, а в июне - уже 17 процентов. Доля сторонников стабильных цен, соответственно, сократилась до 33 процентов.
Больше всего тех, кто считает, что цены на недвижимость в ближайшее время снизятся, в Саратове - 37 процентов, в Челябинске - 29 процентов, в Санкт-Петербурге - 23 процента, в Волгограде - 22 процента.
Больше всего покупателей, которые уверены в повышении цен в ближайшее время, в Тюмени - 65 процентов, в Ростове-на-Дону - 64 процента, в Сочи - 58 процентов, в Краснодаре и Красноярске - 53 процента.
Третий квартал благоприятным периодом для покупки недвижимости считает 61 процент. Остальные считают ближайшие месяцы неподходящими для покупки жилья. С марта покупательские настроения россиян изменились незначительно.
Позитивнее всех оценивают перспективы следующих трех месяцев респонденты из Тюмени, Волгограда и Уфы. В Тюмени благоприятным временем для покупки считают III квартал 2019 года 30 процентов опрошенных, в Волгограде - 28 процентов, а в Уфе - 22 процента.
Однозначно неподходящим временем для покупки жилья следующий квартал назвали 26 процентов жителей Саратова, 25 процентов - Нижнего Новгорода и 20 процентов опрошенных из Тюмени.