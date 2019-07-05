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05.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В каких городах покупатели ждут снижения цен на жилье

Текст: Ирина Жандарова

Доля россиян, которые ожидают снижения цен на жилье, выросла до 17 процентов, выяснили специалисты Domofond.ru. Это на три пункта больше, чем несколькими месяцами раньше.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роста цен на жилую недвижимость ждут 45 процентов респондентов - за три месяца их доля не изменилась.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В Москве повышения цен на жилье в следующие три месяца ждет почти половина респондентов - 49 процентов. Эта доля с марта 2019 года увеличилась на шесть процентов. Стало больше тех, кто прогнозирует снижение стоимости жилой недвижимости: в марте таких было 15 процентов, а в июне - уже 17 процентов. Доля сторонников стабильных цен, соответственно, сократилась до 33 процентов.

Больше всего тех, кто считает, что цены на недвижимость в ближайшее время снизятся, в Саратове - 37 процентов, в Челябинске - 29 процентов, в Санкт-Петербурге - 23 процента, в Волгограде - 22 процента.

Больше всего покупателей, которые уверены в повышении цен в ближайшее время, в Тюмени - 65 процентов, в Ростове-на-Дону - 64 процента, в Сочи - 58 процентов, в Краснодаре и Красноярске - 53 процента.

Фото: Photoxpress
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Третий квартал благоприятным периодом для покупки недвижимости считает 61 процент. Остальные считают ближайшие месяцы неподходящими для покупки жилья. С марта покупательские настроения россиян изменились незначительно.

Позитивнее всех оценивают перспективы следующих трех месяцев респонденты из Тюмени, Волгограда и Уфы. В Тюмени благоприятным временем для покупки считают III квартал 2019 года 30 процентов опрошенных, в Волгограде - 28 процентов, а в Уфе - 22 процента.

Однозначно неподходящим временем для покупки жилья следующий квартал назвали 26 процентов жителей Саратова, 25 процентов - Нижнего Новгорода и 20 процентов опрошенных из Тюмени.

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