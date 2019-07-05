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05.07.2019 16:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сменят поколение сетей

Завод по производству предизолированных труб открылся в Зауралье
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Урал № 146(7904)
В Кургане заработал завод энергетических технологий. Он будет выпускать стальные трубы со специальной изоляцией, в которых остро нуждаются теплоснабжающие организации и предприятия ЖКХ региона.
Фото: Валентина Пичурина/РГ Новый завод сможет обеспечить теплоэнергетиков и коммунальщиков Зауралья современными трубами. Фото: Валентина Пичурина/РГ
Новый завод сможет обеспечить теплоэнергетиков и коммунальщиков Зауралья современными трубами. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Новое предприятие расположилось на территории Курганского индустриального парка. Общая площадь его производственных помещений составляет более 23 тысяч квадратных метров. В проект инвестировано 76 миллионов рублей. Проектная мощность - более 120 километров труб в год. Уже к концу 2019-го планируется изготовить более 23 тысяч погонных метров продукции.

Завод будет изготавливать стальные трубы в пенополиуретановой (ППУ) и пенополимерминеральной (ППМ) изоляции, а также фасонные изделия (соединительные детали для монтажа трубопроводов). По словам гендиректора завода Наркиса Галиаскарова, основное преимущество таких труб в их высокой прочности и износостойкости (они могут служить 30 лет), за счет чего реально сократить сроки укладки тепловых сетей и затраты на их ремонт и обслуживание.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Ожидалось, что новые трубы будут использовать при модернизации курганского водоканала, которую планируется начать в следующем году по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Однако на предприятии "РГ" сообщили, что та номенклатура, которую сейчас производит завод, не подходит для водоснабжения и водоотведения. Между тем продукция предприятия найдет широкое применение в ЖКХ и промышленном производстве. Индивидуальные и центральные тепловые пункты, водогрейные и паровые котельные, созданные с применением современных технологий, в перспективе появятся в районах Курганской области, кардинально изменив ситуацию с теплоснабжением сельских территорий, отмечают специалисты. Курганскими трубами заинтересовались уже и в других российских регионах.

Для жителей города открытие нового производства - это возможность получить работу. В Кургане не так много мест, где хорошая зарплата. Руководство завода обещает платить начинающим работникам 32 тысячи рублей, а монтажникам и квалифицированным рабочим - от 40 до 50 тысяч рублей в месяц, что, по меркам Зауралья, очень неплохо. На первых порах требуется около 30 рабочих, а к 2020 году здесь будут трудиться 250 специалистов. Годовая выручка планируется на уровне 1,5 миллиарда, при этом порядка 400 миллионов рублей составят отчисления в бюджеты разных уровней.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган Иннопром-2019
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