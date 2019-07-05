Вузы перейдут на индивидуальное обучение

С нового учебного года абсолютно все студенты первокурсники Тюменского госуниверситета (вуз-участник проекта 5-100) перейдут на новую форму обучения - индивидуальные образовательные траектории.

Занятия у них начнутся с "ядерной" программы, другими словами - с базового модуля ("Сore"). В нем студенты пройдут обязательные для всех дисциплины, которые не зависят от выбранного направления подготовки при поступлении: "Россия и мир", "Цифровая культура", "Философия: технологии мышления" и "Принципы естественно-научного познания".

Затем идет основной модуль ("Major"). Его студенты начинают изучать со второго семестра. Это блок профильных дисциплин, из которого строится образование бакалавров. Он составляет 70 процентов всей программы. Диплом государственного образца выдается, исходя из выбранного в этом блоке направления подготовки. Модуль длится на протяжении всех четырех лет обучения. Кроме того, студенты сами выбирают дополнительные, "элективные" дисциплины - их разработано уже более 400, причем из разных предметных областей. Каждый такой курс развивает у студента критическое и креативное мышление.

Как это выглядит на практике? Допустим, студент-физик знает, что после окончания вуза будет преподавать. Чтобы улучшить эти навыки, он может выбрать дополнительную квалификацию ("Minor") по педагогике. Она будет состоять из нескольких курсов. Выбирать дополнительные треки студенты могут с четвертого семестра. Их будет сопровождать команда опытных наставников, которые помогут с выбором.

Кстати

В УрФУ (вуз-участник проекта 5-100) тоже стартуют индивидуальные траектории. Каждый студент получит свое расписание и учебный рейтинг. Систему опробуют 600 первокурсников Института радиоэлектроники и информационных технологий.

Прямая речь

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург):

- Уральский федеральный университет активно внедряет новые образовательные технологии. Так, мы уже работаем в модели проектного обучения, когда каждый семестр студенты работают над реальной производственной задачей, сформулированной на предприятии. Индивидуальные траектории - следующий шаг в этой системе.

Студенты, начиная с первого семестра, смогут выбрать индивидуальный набор учебных дисциплин внутри образовательных модулей. Так, ребята смогут выбрать желаемый язык программирования или специальные курсы. Также система предусматривает базовые и продвинутые группы по некоторым предметам, например, по английскому языку и математике.

Индивидуальные траектории позволят качественнее готовить студентов к трудоустройству. Выбирая определенный набор дисциплин, студент будет четко понимать, какие профессиональные компетенции, гибкие навыки он приобретает, а главное - как это в дальнейшем поможет в работе. Кроме того, определенный набор специальных курсов будут вести ведущие специалисты компаний-партнеров университета, что станет еще одним шагом к гарантированному трудоустройству.