Рябков: РФ продолжит укреплять военный потенциал Венесуэлы

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы. Его слова цитирует агентство РИА Новости.
Сергей Рябков. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Замминистра сообщил, что Москва в рамках имеющихся договоренностей будет вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы.
Он также добавил, что "спекуляции на тему того, что в Венесуэле находятся российские военные многократно опровергались".
"Хочу подчеркнуть, что речь идет именно о работе с техникой, которая туда поставлялась, - отметил он. - Нужно, в общем спокойно, и без оглядки на происки врагов системно работать".