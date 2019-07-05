Рябков: РФ продолжит укреплять военный потенциал Венесуэлы

Замминистра сообщил, что Москва в рамках имеющихся договоренностей будет вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы.

Он также добавил, что "спекуляции на тему того, что в Венесуэле находятся российские военные многократно опровергались".

"Хочу подчеркнуть, что речь идет именно о работе с техникой, которая туда поставлялась, - отметил он. - Нужно, в общем спокойно, и без оглядки на происки врагов системно работать".