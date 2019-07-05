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05.07.2019 18:00
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор составил протокол на Google

Текст: Юлия Кривошапко

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google. Поводом стало неисполнение российского законодательства.

По закону операторы поисковых систем обязаны исключать из поисковой выдачи ссылки на страницы с информацией, которая относится к категории запрещенной. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) - он содержит список таких страниц.

Фото: iStock
Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

Google, как говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Больше трети ссылок из единого реестра запрещенной информации остаются в поиске, и пользователи могут из видеть. Такой вывод специалисты Роскомнадзора сделали по итогам контрольных мероприятий.

За неисполнение требований закона о фильтрации поисковой выдачи предусмотрен штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

Данные о результатах контрольных мероприятий переданы в Google, уточняется в сообщении Роскомнадзора.

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