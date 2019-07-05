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05.07.2019 09:30
Рубрика: Общество

Россия запустила новейший метеоспутник

Текст: Наталия Ячменникова
Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела с Восточного на орбиту космический аппарат "Метеор-М" №2-2. Это пятый пуск с нового российского космодрома.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Гидрометеорологический спутник полетел не один: в попутчиках у него тридцать малых космических аппаратов. Три из них будут использоваться для исследований российских университетов, остальные запущены в рамках коммерческих контрактов.

Фото: Дмитрий Селезнев
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Сейчас на орбите находятся два звездных "метеоролога" - "Метеор-М" №1 и "Метеор-М" №2. Причем первый, как говорят специалисты, работает с ограничениями, поскольку был запущен десять лет назад. Кстати, в ноябре 2017 года к ним должен был присоединиться еще один спутник - "Метеор-М" №2-1, который также запускался с космодрома Восточный. Но, к сожалению, тот пуск прошел неудачно и аппарат был потерян.

Планируется, что после "Метеора-М" №2-2 еще четыре таких спутника будут запущены в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах.

Разработала и изготовила "Метеор-М" № 2-2 корпорация "ВНИЭМ". В первую очередь "Метеор-М" № 2-2 предназначен для сбора гидрометеорологической информации - его данные будут помогать синоптикам составлять прогнозы погоды. Но в отличие от предыдущих аппаратов серии новый спутник также будет вести сбор данных о гелиогеофизической обстановке в околоземном космическом пространстве, а также информировать службы спасения о терпящих бедствие.

Вес всего аппарата солидный - 2 тонны 700 килограммов. Размах крыльев "Метеора" - около 10 метров. Гарантированный срок службы спутника - пять лет, но работать на  орбите он может гораздо дольше.

Общество Космос Запуски "Союзов"
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