Россия запустила новейший метеоспутник

#МетеорМ: 09:23 мин → космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат», аппарата «Метеор-М» № 2-2, а также 32 спутников выведена на незамкнутую околоземную орбиту

//#MeteorM: T+09:23 min → third stage cut-off and separation of the Fregat Upper Stage pic.twitter.com/gMEVwDaF1c