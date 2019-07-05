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05.07.2019 21:09
Рубрика: Спорт

Россияне завершили Уимблдон досрочно

Текст: Максим Домчев
Уже на первой неделе Уимблдонского турнира все представители России в мужском и женском одиночном разрядах завершили борьбу за главный приз. Последним зачехлил ракетку Даниил Медведев.
Фото: REUTERS/Andrew Couldridge Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

В соперники 11-му номеру "посева" Медведеву достался бельгиец Давид Гоффен. Они ранее встречались один раз, и тогда успех оказался на стороне россиянина.

На Уимблдоне игрока лишили призовых за недостойную игру

И на этот раз все начиналось неплохо. Медведев выиграл первый сет - 6:4, однако во втором бельгийцу удалось переломить ход встречи - 6:2. В третьей партии снова доминировал представитель России - 6:3. Но тут же Гоффен счет сравнял - 6:3.

Решающий сет начался для Даниила удачно. Он быстро взял подачу соперника, повел 4:1, но затем, видимо, сам поверил в скорую победу. Гоффен же, напротив, стал действовать уверенно и счет сравнял. Развязка наступила при счете 5:5. Бельгиец взял подачу Медведева, а потом выиграл свою - 7:5 спустя три с половиной часа.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Уимблдон-2019
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