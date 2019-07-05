Россияне завершили Уимблдон досрочно

Уже на первой неделе Уимблдонского турнира все представители России в мужском и женском одиночном разрядах завершили борьбу за главный приз. Последним зачехлил ракетку Даниил Медведев.

В соперники 11-му номеру "посева" Медведеву достался бельгиец Давид Гоффен. Они ранее встречались один раз, и тогда успех оказался на стороне россиянина.

И на этот раз все начиналось неплохо. Медведев выиграл первый сет - 6:4, однако во втором бельгийцу удалось переломить ход встречи - 6:2. В третьей партии снова доминировал представитель России - 6:3. Но тут же Гоффен счет сравнял - 6:3.

Решающий сет начался для Даниила удачно. Он быстро взял подачу соперника, повел 4:1, но затем, видимо, сам поверил в скорую победу. Гоффен же, напротив, стал действовать уверенно и счет сравнял. Развязка наступила при счете 5:5. Бельгиец взял подачу Медведева, а потом выиграл свою - 7:5 спустя три с половиной часа.