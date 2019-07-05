Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Речь идет об отделениях банка, в которых будут организованы пункты быстрого питания. Так Сбербанк и Макдоналдс рассчитывают привлечь больше клиентов.

С развитием информационных технологий поток клиентов в розничных отделениях снижается во всех банках. В Сбербанке не исключают, что в ближайшие пять лет число клиентов, которые приходят "ногами", может сократиться на треть.

Сохранять сеть розничных отделений за счет финансовых вложений самого банка - дорого. Как ранее рассказывал председатель правления Сбербанка Герман Греф, есть планы превратить сеть отделений "в розничный супермаркет, который будет торговать всеми продуктами экосистемы".

Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах. Каких - не уточняется.

Сбербанк и McDonalds планируют увеличивать направления сотрудничества - в эквайринге, разработке систем, анализирующих потребительский спрос и др.