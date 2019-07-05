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05.07.2019 14:13
Рубрика: В мире

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке

Текст: Денис Кабанов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает издание Daily Star.

Фото: Администрация президента России
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По информации газеты, один из жителей Лондона нашел огромное количество документов, касающихся вопросов безопасности ведомственной лаборатории и относящихся к периоду между 1980 и 2017 годами, в мусорном баке рядом с автостоянкой. В бумагах раскрывается информация относительно снаряжения сотрудников подразделения безопасности секретного учреждения, их обязанностей, паролей к информационным системам и личных адресов служащих.

Представитель Минобороны заверил издание, что расследование по данному инциденту уже начато. По его словам, в министерстве "очень серьезно относятся к защите персональных данных".

Лаборатория Минобороны Великобритании в Портон-Дауне сыграла ключевую роль в расследовании предполагаемого отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

В начале марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в английском городе Солсбери. Власти Великобритании, не имея никаких на то оснований, обвинили Москву в причастности к отравлению. Под этим предлогом Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Москва ответила зеркально, предписав также закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

В мире Европа Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
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