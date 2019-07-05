Сербы требуют наказать истинных заказчиков развала Югославии

Новости

Опубликовано видео с места трагедии с катером в Черном море 21:31
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине 21:27
Россияне завершили Уимблдон досрочно 21:09
Владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного катера задержан 21:06
Зеленский готов выполнять Минские соглашения в полном объеме 20:56
СК начал проверку гибели людей при ЧП с катером в Черном море 20:54
Петербуржцам представят "водородный трамвай" 20:41
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом 20:28
В Петербурге отменили четырехмесячный ценз для блокадников 20:20
Два человека погибли при опрокидывании катера в Черном море 20:16
"ГАЗель Next" с немецким "сердцем": отгрузка началась 19:57
Два человека пострадали при ЧП с прогулочным катером в Черном море 19:53
Власти Москвы рассказали о жизни столичных ночных клубов 19:48
Самолет с избитой в Ингушетии девочкой вылетел в Москву 19:43
На берег Черного моря доставили 37 человек с опрокинувшегося катамарана 19:41
Арестован основатель популярной микрофинансовой организации 19:25
В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами 19:12
Концерт в честь Дней культуры Татарстана начался в московском Доме музыки 19:02
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека 19:01
МИД проверяет информацию о задержании российских граждан в Ливии 18:36
В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа 18:35
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников 18:35
Дворцы Петербурга ожидают белорусских студентов на третий семестр 18:24
В Новороссийске девочка погибла, выпав из окна 18:23
В Воронежской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 20:40
Рубрика: В мире

Сербы требуют наказать истинных заказчиков развала Югославии

Текст: Александр Борисов
На площадке Валдайского клуба состоялась дискуссия на тему: "Историческое наследие распада Югославии и современные отношения России со странами бывшей республики", гостем которой стал Борисав Йович - председатель президиума Югославии в 1990-1991 годах, непосредственно наблюдавший распад страны и сопутствовавшие этому трагические события.

В своем выступлении политик представил компетентную точку зрения на произошедшее и рассказал о написанной им книге "Потерянный век: сербская позиция в распаде Югославии", переведенной уже и на русский язык. По мнению Борисава Йовича, роль сербского народа в тот период искажалась международной пропагандой в течение многих лет.

Фото: iStock
Оппозиция готовит осенью переворот в Сербии

На самом же деле, согласно его оценкам, сербы не виновны ни в минувших трагических событиях, ни в гражданской войне. "Моя книга - своего рода самозащита сербского народа, которому приписали роль главного виновника в распаде Югославии, - подчеркнул он. - До недавнего времени факты скрывались от общественности, но теперь они раскрыты и проливают свет на позицию сербов в конфликте с теми, чьей целью был распад страны. Необходимо найти настоящего виновника - и в ближайшем будущем он будет найден".

Член Академии наук Сербии Матия Бечкович отметил, что "книга Йовича - это первый век еще ненаписанной истории сербов". "Его заслуга - в том, что он сломал печать молчания и заговорил о том, о чем еще не говорили, - указал академик. - Эта книга - смелое и патриотическое свидетельство о событиях, участником которых он был. Если не будет истины, до сих пор ещё неизвестной, у Сербии не будет ни свободы, ни спасения".

Между тем в регионе, снискавшем славу "Пороховой бочки Европы", вновь происходит обострение межэтнической напряженности. Об этом в ходе интервью "Российской газете" предупредил и митрополит Дабробосанский Хризостом, обративший внимание на то, что на Балканах коллективный Запад вновь прибегает к насилию в отношении сербского народа, требуя от него преклониться перед НАТО и США и отказаться от России.

Фото: Reuters
Президент Сербии предложил принять "горькую правду" в отношении Косова

"Только от России и ее политики на Балканах будет зависеть дальнейшая судьба региона. При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - констатировал священнослужитель.

В свою очередь новый посол Москвы в Белграде Александр Боцан-Харченко открыто заявляет о том, что стремление Запада вытеснить Россию с Балкан и предотвратить усиление ее влияния в регионе нелепо и контрпродуктивно.

"Нелепы и контрпродуктивны попытки вытеснить Россию из региона и предотвратить усиление ее влияния в Сербии и других странах. Это уже возводится некоторыми кругами в ранг официальной задачи политики Запада на Балканах", - сообщил в интервью РИА Новости высокопоставленный дипломат.

В мире Европа Сербия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК начал проверку гибели людей при ЧП с катером в Черном море
Роскомнадзор составил протокол на Google
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов