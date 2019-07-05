Сербы требуют наказать истинных заказчиков развала Югославии

На площадке Валдайского клуба состоялась дискуссия на тему: "Историческое наследие распада Югославии и современные отношения России со странами бывшей республики", гостем которой стал Борисав Йович - председатель президиума Югославии в 1990-1991 годах, непосредственно наблюдавший распад страны и сопутствовавшие этому трагические события.

В своем выступлении политик представил компетентную точку зрения на произошедшее и рассказал о написанной им книге "Потерянный век: сербская позиция в распаде Югославии", переведенной уже и на русский язык. По мнению Борисава Йовича, роль сербского народа в тот период искажалась международной пропагандой в течение многих лет.

На самом же деле, согласно его оценкам, сербы не виновны ни в минувших трагических событиях, ни в гражданской войне. "Моя книга - своего рода самозащита сербского народа, которому приписали роль главного виновника в распаде Югославии, - подчеркнул он. - До недавнего времени факты скрывались от общественности, но теперь они раскрыты и проливают свет на позицию сербов в конфликте с теми, чьей целью был распад страны. Необходимо найти настоящего виновника - и в ближайшем будущем он будет найден".

Член Академии наук Сербии Матия Бечкович отметил, что "книга Йовича - это первый век еще ненаписанной истории сербов". "Его заслуга - в том, что он сломал печать молчания и заговорил о том, о чем еще не говорили, - указал академик. - Эта книга - смелое и патриотическое свидетельство о событиях, участником которых он был. Если не будет истины, до сих пор ещё неизвестной, у Сербии не будет ни свободы, ни спасения".

Между тем в регионе, снискавшем славу "Пороховой бочки Европы", вновь происходит обострение межэтнической напряженности. Об этом в ходе интервью "Российской газете" предупредил и митрополит Дабробосанский Хризостом, обративший внимание на то, что на Балканах коллективный Запад вновь прибегает к насилию в отношении сербского народа, требуя от него преклониться перед НАТО и США и отказаться от России.

"Только от России и ее политики на Балканах будет зависеть дальнейшая судьба региона. При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - констатировал священнослужитель.

В свою очередь новый посол Москвы в Белграде Александр Боцан-Харченко открыто заявляет о том, что стремление Запада вытеснить Россию с Балкан и предотвратить усиление ее влияния в регионе нелепо и контрпродуктивно.

"Нелепы и контрпродуктивны попытки вытеснить Россию из региона и предотвратить усиление ее влияния в Сербии и других странах. Это уже возводится некоторыми кругами в ранг официальной задачи политики Запада на Балканах", - сообщил в интервью РИА Новости высокопоставленный дипломат.