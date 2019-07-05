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05.07.2019 18:03
Рубрика: В мире

СМИ Южной Кореи раскритиковали компании за осторожность при инвестициях в РФ

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
"Наши компании оказались слишком пассивными, осторожными и боязливыми. Это, а также нехватка профессионального подхода и стали причинами того, что Южная Корея не смогла войти в российский газовый проект "Арктик СПГ 2", уступив японцам", - таково мнение одной из ведущих южнокорейских газет "Чунан Ильбо", которая подкрепляет свои выводы мнение местных экспертов.

Как отмечает издание, на вхождение в крупный российский проект "Арктик СПГ 2" (реализуется компаний "Новатэк", предполагает добычу и производство сжиженного природного газа (СПГ) на Гыданском полуострове - прим. "РГ") по добыче и производству сжиженного природного газа претендовали как южнокорейские, так и японские компании. Корейцы даже смогли добиться подписания в июне прошлого года во время визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Россию меморандума о взаимопонимании о возможном участии в проекте.

Фото: iStock
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Однако, как это часто бывает, дальше намерений дело не пошло, а в проект смогли войти японцы. Консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC приобрел десять процентов доли в проекте, подписав соответствующее соглашение неделю назад - 29 июня. Сумма инвестиций японцев составило три миллиарда долларов.

Как критически замечает издание, корейские представители слишком поосторожничали, посчитав, что проект может оказаться под санкциями США, против которых они побоялись пойти. "Причин было несколько: цену на участие в проекте посчитали слишком большой… Кроме того, были опасения санкций США. В итоге и решили подождать и войти уже потом, если представится возможность", - цитирует газета слова источника в ведущей газовой компании Кореи KOGAS.

Однако другой сотрудник той же компании сильно критикует подобный подход. "Решили сейчас подождать, тогда придется потом покупать снова либо вообще просто импортировать готовую продукцию, то есть в любом случае придется переплачивать", - говорит второй источник.

Корейские специалисты также указывают, что японцы решили бороться за проект, мобилизовав свои возможности в США и показали, что у них больше, чем у корейцев, экспертов, возможностей, а также смелости. "Наша аналитика строится на обобщении публикаций в прессе и открытых докладов специализированных журналов. Японцы же привлекли все свои силы в США, наняли лоббистов, нашли подходы к американским сенаторам. В итоге и получилось, что они смогли выяснить, что "Арктик СПГ 2" вряд ли подпадет под санкции США. А скорее всего еще и сами смогли этому посодействовать, чем и обеспечили свое вхождение в российский проект", - резюмирует произошедшее еще один представитель KOGAS.

Фото: istockphoto.com
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Независимый эксперт на условиях анонимности указал, что корейская компания "просто надеется на свое монопольное положение в стране, а потому слишком инертна и осторожна". Он добавил, что в условиях роста во всем мире спроса на СПГ необходимо активно работать, чтобы подключаться к проектам, подобным российскому "СПГ-2", но это сделано не было.

Известный корейский специалист по России профессор Университета иностранных языков Хангук, который преподает на Факультете экономики, Квон Вон Сун отметил также и более высокий уровень профессионализма японцев при работе на российском направлении.

"Японцы уже давно обратили внимание на Россию и действуют соответствующим образом. Потому у них и доступ к информации другого уровня и более глубокие исследования. В той же компании Mitsui работают не менее двухсот сотрудников, которые хорошо владеют русским языком", - отметил эксперт.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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