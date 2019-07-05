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05.07.2019 23:55
Рубрика: В мире

СМИ рассказали о конфликте в окружении Зеленского

В команде нового президента Украины Владимира Зеленского возникли серьезные разногласия. Издание "Украинская правда" рассказала о назревающем конфликте между врио руководителя Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и окружением главы администрации президента Андрея Богдана.

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По сведениям СМИ, Баканов назначает себе заместителей, не согласовывая их кандидатуры с офисом президента. При этом он обсуждает персоналии с главным военным прокурором Анатолием Матиосом и замгенпрокурором Николаем Банчуком. Еще одна претензия к врио - его желание оставить в структуре СБУ Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, который планировалось ликвидировать.

Напомним, назначение Баканова было одним из первых кадровых решений Владимира Зеленского.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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