СМИ рассказали о конфликте в окружении Зеленского

В команде нового президента Украины Владимира Зеленского возникли серьезные разногласия. Издание "Украинская правда" рассказала о назревающем конфликте между врио руководителя Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и окружением главы администрации президента Андрея Богдана.

По сведениям СМИ, Баканов назначает себе заместителей, не согласовывая их кандидатуры с офисом президента. При этом он обсуждает персоналии с главным военным прокурором Анатолием Матиосом и замгенпрокурором Николаем Банчуком. Еще одна претензия к врио - его желание оставить в структуре СБУ Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, который планировалось ликвидировать.

Напомним, назначение Баканова было одним из первых кадровых решений Владимира Зеленского.