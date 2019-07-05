Стала известна зарплата Гризманна в "Барселоне"

Переход нападающего сборной Франции Антуана Гризманна в "Барселону" пока не состоялся, однако испанские СМИ уже назвали сумму контакта, который футболист подпишет с каталонцами. Как пишет Marca, она составит 105 млн евро.

Издание утверждает, что о таком контракте стороны договорились еще весной. Средняя зарплата Антуана составит 21 млн евро в год, однако в контракте прописано, что за первые два сезона он получит 18 млн, за третий - 21 млн, за четвертый - 23 млн, а за последний - 25 млн. Примечательно, что именно 21 млн в год получает Гризманн в "Атлетико".

В составе "Атлетико" Гризманн выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании. За 257 матчей в составе мадридцев француз забил 133 мяча и 50 раз ассистировал партнерам.