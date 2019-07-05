Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в статьи 39 и 40 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2004, N 17, ст. 1588; N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1749; N 30, ст. 3104; 2009, N 20, ст. 2391; 2011, N 43, ст. 5975; 2012, N 47, ст. 6389; 2013, N 27, ст. 3439; 2016, N 27, ст. 4244; N 52, ст. 7500) следующие изменения:

1) пункт "в" части второй статьи 39 после слов "в соответствии с частью первой статьи 8 настоящего Федерального закона" дополнить словами "(за исключением помощников, работающих на общественных началах)";

2) в части первой статьи 40 слова "231 084 рублей" заменить словами "300 тысяч рублей".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин