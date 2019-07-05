Столетняя женщина поделилась крайне необычным секретом долголетия

Жительница Великобритании Мэри Эмерсон рассказала зарубежным СМИ, что дожила до ста лет благодаря возможности всегда есть любимую еду. А именно, сосиски в тесте собственного приготовления. Юбилей британка отметила в минувшее воскресенье.

- У меня плохое зрение, но я по-прежнему занимаюсь любимым делом - выпекаю рулетики с колбасой. Позитивный настрой и любимое лакомство стали моим секретом долголетия, - отметила Эмерсон.

Она пояснила, что колбасные изделия обязательно должны быть высокого качества, и перед запеканием в тесте их надо мелко нарезать - так вкуснее.

Работа, а потом хобби помогли долгожительнице справиться с потерей супруга. Ее муж Том умер в далеком 1976 году.

Нынешний день рождения жительница Великобритании отметила в семейном кругу. Гости традиционно угощались фирменными сосисками в тесте.