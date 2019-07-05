Трамп отреагировал на землетрясение в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп отреагировал на мощное землетрясение в штате Калифорния.

"Полностью проинформирован по землетрясению в южной Калифорнии. Кажется, все под полным контролем", - написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее в южной части Калифорнии была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения расположен в 195 километрах от Лос-Анжелеса. Это самое сильное землетрясения за последние двадцать лет в указанном районе. Специалисты предупреждают о повторяющихся афтершоках, которых зарегистрировано уже более восьмидесяти.

В настоящее время сведений о жертвах не поступало. По некоторой информации, в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния) пострадали некоторые строения и дорожное полотно. В СМИ публикуют фотографии треснувшего асфальта. Кроме того, был поврежден газопровод, что привело к пожарам. Угроза возникновения цунами отсутствует.