Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях"

Принят Государственной Думой 18 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2003, N 2, ст. 167; 2007, N 7, ст. 833; 2010, N 32, ст. 4298; 2012, N 19, ст. 2281; 2015, N 27, ст. 3946; 2016, N 10, ст. 1323; 2017, N 1, ст. 6; 2018, N 7, ст. 976; N 17, ст. 2420; N 24, ст. 3416) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце втором слово ", религиозных" исключить;

б) в абзаце десятом слово ", религиозных" исключить;

2) статью 2 дополнить частью пятой следующего содержания:

"Действие настоящего Федерального закона не распространяется на паломническую деятельность, осуществляемую религиозными организациями, и на совершение и организацию паломниками собственных паломнических поездок в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".";

3) статью 10 дополнить частями двенадцатой - четырнадцатой следующего содержания:

"В случае, если туристский маршрут предусматривает посещение туристом объектов показа, включая места религиозного почитания (паломничества), принадлежащих на праве собственности или ином имущественном праве религиозной организации, туроператор соблюдает порядок совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний и обеспечивает соблюдение представителем туроператора и туристами указанного порядка, а также требований к внешнему виду и поведению представителя туроператора и туристов в соответствии с внутренними установлениями религиозной организации.

Религиозная организация и (или) организация, созданная религиозной организацией, вправе заключить с туроператором соглашение, определяющее условия организации посещения туристами объектов показа, принадлежащих на праве собственности или ином имущественном праве религиозной организации, включая условия размещения (проживания), питания туристов на территории религиозной организации с учетом требований, предусмотренных внутренними установлениями религиозной организации.

Услуги на объектах показа, принадлежащих на праве собственности или ином имущественном праве религиозной организации, оказывают экскурсоводы (гиды) или гиды-переводчики религиозной организации и (или) организации, созданной религиозной организацией, если иное не предусмотрено соглашением между религиозной организацией, организацией, созданной религиозной организацией, и туроператором.".

Статья 2

Федеральный закон от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2006, N 29, ст. 3122; 2008, N 9, ст. 813; 2010, N 49, ст. 6424; 2013, N 23, ст. 2877; N 27, ст. 3477; 2014, N 43, ст. 5800; 2015, N 17, ст. 2478; 2016, N 14, ст. 1906; N 28, ст. 4558; 2018, N 7, ст. 975; 2019, N 18, ст. 2209) дополнить статьей 171 следующего содержания:

"Статья 171. Паломническая деятельность

1. Паломник - физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка).

Паломники вправе совершать и организовывать собственные паломнические поездки непосредственно, а также через религиозные организации или организации, созданные религиозными организациями, осуществляющие паломническую деятельность.

Участие паломников в богослужениях, иных религиозных обрядах и церемониях в местах религиозного почитания (паломничества) осуществляется согласно внутренним установлениям религиозных организаций.

2. Путешествие (поездка), совершаемое в целях отдыха и развлечений, осуществления деятельности, связанной с получением дохода от источников в месте временного пребывания, в иных целях, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не может быть признано паломнической поездкой.

3. Паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций:

по организации паломнических поездок;

по установлению, поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации паломнических поездок.

4. Деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок включает в себя организацию размещения (проживания) паломников, питания паломников с учетом требований, предусмотренных внутренними установлениями религиозных организаций, транспортного обслуживания паломников, сопровождения паломников, включая услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, а также иную деятельность по организации паломнических поездок.

5. Религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность непосредственно или путем создания организаций, основной целью деятельности которых является осуществление паломнической деятельности.

Паломническая деятельность может осуществляться религиозными организациями на возмездной и безвозмездной основе, с привлечением или без привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на осуществление туроператорской деятельности и (или) турагентской деятельности.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста двадцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин