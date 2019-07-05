Новости

Пострадавшим от наводнения в Канске выплатят максимальные компенсации 11:05
Умер комик Арт Джонсон 11:04
Экс-главу Ростехнадзора Северо-Запада отправили под домашний арест 11:04
Томичка спасла задыхающуюся пассажирку на борту самолета 11:03
Ученые создали бактерий, способных лечить рак 11:02
Стала известна программа празднования 400-летия Енисейска 11:01
В Бурятии река Джида подтопила дачные участки 10:58
Ибрагимович сделал дубль в футболке с ошибкой в фамилии 10:53
Главного дорожника Хабаровска задержали за взятку в четыре млн рублей 10:49
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе 10:48
В Крыму задержали лидера ОПГ, причастной к девяти убийствам 10:47
После паводка в Иркутской области госпитализировали около 340 человек 10:45
Комикс "Ходячие мертвецы" закрылся 10:45
Раскрыта тайна черепа, найденного в Трансильвании 10:41
В Ингушетии возбудили дело о жестоком избиении ребенка 10:34
Пожилая жительница Екатеринбурга пригрозила взорвать жилой дом 10:27
Астроном-любитель снял самый секретный американский шаттл 10:27
В Приангарье ввели новый вид компенсации для пострадавших от паводка 10:27
Отправленный с Восточного спутник "Метеор-М" выведен на орбиту 10:24
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России 10:14
В Москве в пятницу ожидаются небольшой дождь и до 20 градусов тепла 10:08
Буффон отказался от капитанской повязки в "Ювентусе" 09:54
В Москве экстренно госпитализирован и прооперирован Юрий Шатунов 09:52
Вице-мэр Хельсинки отметила значимость проекта "Здоровая Москва" 09:49
В Волгограде сгорел автовоз с машинами 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 11:02
Рубрика: Общество

Ученые создали бактерий, способных лечить рак

Текст: Мария Гафурова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые создали бактерий, которые помогают лечить рак. Исследователи называют новый штамм "троянским конем", который позволяет проникнуть внутрь опухоли и лечить её изнутри.

Бактерии, способные бороться с онкологией, были разработаны в Университете Колумбия города Нью-Йорк. Исследователи из школы инженерных и прикладных наук Columbia Engineering и Colvingia University Irving Medical Center объявили о создании штамма, который способен бороться с опухолью изнутри новообразования, при этом не вызывая нежелательных последствий. Как сообщает Университет Колумбия, существующая на данный момент иммунотерапия рака позволила сделать большой прорыв в лечении некоторых видов солидной опухоли - однако она также может вызвать большое количество побочных эффектов. Решить эту проблему ученые смогли с помощью непатогенных бактерий. Теперь иммунотерапию можно доставлять непосредственно в опухоль, снизив, тем самым, её влияние на другие, не пораженные раком, части тела.

Фото: iStock
Дальневосточные ученые разработают мазь от рака кожи

- Это означает, что мы сможем создавать бактерии для местной локализации опухолей, а затем стимулировать иммунную систему к поиску опухолей и метастазов, которые слишком малы для того, чтобы их можно было обнаружить с помощью визуализации или других подходов, - отмечает доцент кафедры биомедицинской инженерии Таль Данино.

Команда исследователей объединила свои знания в области синтетической биологии и иммунологии и создала штамм бактерий, способных расти и размножаться в некротическим ядре опухолей. Когда их количество в новообразовании достигает критического порога, непатогенная кишечная палочка получает команду к самоуничтожению. В это же время высвобождаются доставленные бактериями терапевтические средства.

Особенность новой бактериальной терапии в том, что она блокирует белок CD47. Он посылает иммунной системе сигнал "не ешь меня", после чего она уже не может бороться с раковыми клетками. Как рассказал аспирант Colvingia University Irving Medical Center Среян Чоудхури, проблем состоит в том, что CD47 есть и в других частях тела. Если воздействовать сразу на весь организм, то это приведет к значительным осложнениям. Поэтому крайне важно, что новая терапия позволяет целенаправленно бороться с CD47 исключительно внутри опухоли. Как только этот белок оказывается заблокирован, собственная иммунная система организма начинает активно бороться с раковыми клетками.

Сейчас исследователи продолжают свои лабораторные испытания. Они проверяют безопасность новой методики лечения и подбирают оптимальную комбинацию иммунотерапевтического препарата и бактерии. Положительные результаты тестов позволят ученым перейти к клиническим испытаниями у пациентов.

Общество Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
В Казани поймали кассиршу банка, похитившую 20 млн рублей
Украина захотела осваивать Арктику
Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений