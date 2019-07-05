Ученые создали бактерий, способных лечить рак

Ученые создали бактерий, которые помогают лечить рак. Исследователи называют новый штамм "троянским конем", который позволяет проникнуть внутрь опухоли и лечить её изнутри.

Бактерии, способные бороться с онкологией, были разработаны в Университете Колумбия города Нью-Йорк. Исследователи из школы инженерных и прикладных наук Columbia Engineering и Colvingia University Irving Medical Center объявили о создании штамма, который способен бороться с опухолью изнутри новообразования, при этом не вызывая нежелательных последствий. Как сообщает Университет Колумбия, существующая на данный момент иммунотерапия рака позволила сделать большой прорыв в лечении некоторых видов солидной опухоли - однако она также может вызвать большое количество побочных эффектов. Решить эту проблему ученые смогли с помощью непатогенных бактерий. Теперь иммунотерапию можно доставлять непосредственно в опухоль, снизив, тем самым, её влияние на другие, не пораженные раком, части тела.

- Это означает, что мы сможем создавать бактерии для местной локализации опухолей, а затем стимулировать иммунную систему к поиску опухолей и метастазов, которые слишком малы для того, чтобы их можно было обнаружить с помощью визуализации или других подходов, - отмечает доцент кафедры биомедицинской инженерии Таль Данино.

Команда исследователей объединила свои знания в области синтетической биологии и иммунологии и создала штамм бактерий, способных расти и размножаться в некротическим ядре опухолей. Когда их количество в новообразовании достигает критического порога, непатогенная кишечная палочка получает команду к самоуничтожению. В это же время высвобождаются доставленные бактериями терапевтические средства.

Особенность новой бактериальной терапии в том, что она блокирует белок CD47. Он посылает иммунной системе сигнал "не ешь меня", после чего она уже не может бороться с раковыми клетками. Как рассказал аспирант Colvingia University Irving Medical Center Среян Чоудхури, проблем состоит в том, что CD47 есть и в других частях тела. Если воздействовать сразу на весь организм, то это приведет к значительным осложнениям. Поэтому крайне важно, что новая терапия позволяет целенаправленно бороться с CD47 исключительно внутри опухоли. Как только этот белок оказывается заблокирован, собственная иммунная система организма начинает активно бороться с раковыми клетками.

Сейчас исследователи продолжают свои лабораторные испытания. Они проверяют безопасность новой методики лечения и подбирают оптимальную комбинацию иммунотерапевтического препарата и бактерии. Положительные результаты тестов позволят ученым перейти к клиническим испытаниями у пациентов.